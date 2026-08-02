कुरुक्षेत्र में रेलवे पुल पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक-युवती की मौत
कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मारकंडा नदी रेलवे पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक और युवती की मौत हो गई.
Published : August 2, 2026 at 8:29 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 9:00 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले के अंतर्गत आने वाले शाहाबाद क्षेत्र में रविवार शाम को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां मारकंडा मंदिर के पास मारकंडा नदी के ऊपर बने रेलवे पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
शवों के उड़े परखच्चे, पहचान करना मुश्किलः ट्रेन की गति तेज होने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए. हादसे के बाद शरीर के कुछ हिस्से नीचे मारकंडा नदी में जा गिरे, जबकि कुछ हिस्से रेलवे ट्रैक पर बिखरे मिले. पुलिस को शवों के अवशेषों को एकत्र करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
जांच में जुटी जीआरपीः मामले की जानकारी मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. कुरुक्षेत्र एएसआई गुरुदेव सिंह ने बताया कि "हादसे में शव बुरी तरह से कट चुके हैं, जिसके चलते मृतकों की फिलहाल पहचान संभव नहीं हो सकी है. दोनों शवों के अवशेषों को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है. नियमानुसार 72 घंटे तक शिनाख्त के लिए परिजनों का इंतजार किया जाएगा. यदि इस दौरान कोई वारिस सामने नहीं आता है, तो प्रशासन द्वारा पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा."
आसपास के इलाके सनसनीः फिलहाल जीआरपी थाना की पुलिस आसपास के क्षेत्रों, गुमशुदगी की रिपोर्टों और रेलवे ट्रैक के आसपास के कैमरों और स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों की पहचान जुटाने का प्रयास कर रही है. पुलिस हादसे और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की गहराई से छानबीन में जुटी है.