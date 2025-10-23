ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में विजिलेंस ने SHO को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जेल का डर दिखा मांगे थे 5 लाख रुपए

कुरुक्षेत्र : हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. कुरुक्षेत्र में आज विजिलेंस ने सिटी थाना SHO विनय कुमार को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. ये धर पकड़ उस समय हुई जब SHO अपनी सरकारी गाड़ी से कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस पहुंचे थे और गाड़ी से उतरकर डील कर रहे थे. तभी विजिलेंस की टीम ने उन्हें धर दबोचा लिया और गिरफ्तार कर लिया.

5 लाख रुपए की डिमांड की थी : रेड के बारे में जानकारी देते हुए विजिलेंस अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि "पंचकूला टीम को सूचना मिली थी कि थाना सिटी SHO विनय कुमार ने एक केस में व्यक्ति को जेल का डर दिखाकर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 3 लाख रुपए पहले दिए जा चुके थे. आज 50 हजार रुपए लेने के लिए SHO सर्किट हाउस चौक पहुंचे थे, जहां पर उन्हें पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया."

कुरुक्षेत्र में विजिलेंस ने SHO को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा (Etv Bharat)

पीड़ित को परेशान किया जा रहा था : उन्होंने पीड़ित परिवार की पहचान छुपाते हुए कहा कि "उन्हें काफी अरसे से परेशान किया जा रहा था और पैसों की डिमांड की जा रही थी. उन्होंने 3 लाख रुपए पहले ही दे दिए थे और फिर भी उनसे 50 हजार रुपए की डिमांड की गई थी जिसे वे देने के लिए पहुंचे थे. विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया है."