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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयः देवीलाल हॉस्टल में छात्रों ने कैंपस में जलाया पटाखा, एक कमरे में छात्र का सारा सामान जलकर राख

आग से नुकसान के लिए पीड़ित छात्र ने कार्रवाई की मांग की ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: विश्वविद्यालय के देवीलाल हॉस्टल में सीनियर छात्रों की कथित शरारत एक जूनियर छात्र के लिए भारी पड़ गई. हॉस्टल में जूनियर छात्र के कमरे के बाहर सीनियर छात्रों द्वारा पटाखे चलाए जाने के दौरान कमरे में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया. हादसे में छात्र के पैसे, कपड़े, बेड, अलमारी सहित फाइन आर्ट विभाग के सालभर की मेहनत से तैयार किए गए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जलकर राख हो गए.

आग से नुकसान (ETV Bharat) जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाईः चीफ हॉस्टल वार्डन जसबीर सिंह ने बताया कि "घटना बीती रात की है. हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के कमरे के बाहर पटाखे चलाए थे, जिसके कारण कमरे में आग लग गई. घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज में दो युवक दिखाई दे रहे हैं." वार्डन ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर संबंधित छात्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

देवीलाल हॉस्टल के कमरे के बाहर पटाखे जलाने से कमरे में लगी आग (ETV Bharat) वार्डेन के कमरे में पीड़ित छात्र (ETV Bharat)