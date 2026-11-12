कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयः देवीलाल हॉस्टल में छात्रों ने कैंपस में जलाया पटाखा, एक कमरे में छात्र का सारा सामान जलकर राख
Fire at Kurukshetra University Hostel: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के देवीलाल हॉस्टल के कमरे के बाहर पटाखे जलाने से एक कमरे में आग लग गई.
Published : November 12, 2026 at 5:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: विश्वविद्यालय के देवीलाल हॉस्टल में सीनियर छात्रों की कथित शरारत एक जूनियर छात्र के लिए भारी पड़ गई. हॉस्टल में जूनियर छात्र के कमरे के बाहर सीनियर छात्रों द्वारा पटाखे चलाए जाने के दौरान कमरे में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कमरे में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया. हादसे में छात्र के पैसे, कपड़े, बेड, अलमारी सहित फाइन आर्ट विभाग के सालभर की मेहनत से तैयार किए गए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जलकर राख हो गए.
जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाईः चीफ हॉस्टल वार्डन जसबीर सिंह ने बताया कि "घटना बीती रात की है. हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के कमरे के बाहर पटाखे चलाए थे, जिसके कारण कमरे में आग लग गई. घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज में दो युवक दिखाई दे रहे हैं." वार्डन ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर संबंधित छात्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
पीड़ित छात्र की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं कदमः चीफ हॉस्टल वार्डन जसबीर सिंह ने बताया कि "छात्रों के बीच किसी प्रकार की आपसी रंजिश सामने नहीं आई है और शुरुआती तौर पर यह मामला शरारत का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने फाइन आर्ट विभाग के इंचार्ज से भी बातचीत की है, ताकि पीड़ित छात्र को जले हुए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दोबारा तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सके."
सीनियर छात्रों पर अक्सर बदतमीजी करने का आरोपः वहीं, पीड़ित छात्र ने सीनियर छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्र का कहना है कि सीनियर छात्र उसके साथ अक्सर बदतमीजी करते थे और कई बार कमरे के बाहर ताला लगा देते थे. पढ़ाई में बाधा डालने के लिए उसके कमरे के बाहर पटाखे भी चलाए जाते थे. छात्र ने हॉस्टल प्रबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वहां आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र तक उपलब्ध नहीं थे. यदि समय रहते आग बुझाने के उपकरण मौजूद होते तो आग पर काबू पाया जा सकता था और इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता था.