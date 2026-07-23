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जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, बोले- "युवाओं को जवाब चाहिए, लाठियां नहीं"

दिल्ली जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की.

Jantar Mantar student protest
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 23, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
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कुरुक्षेत्र: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्र विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से थर्ड गेट तक मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने NEET परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए.

"हम किसी राजनीतिक संगठन से नहीं, सिर्फ विद्यार्थी हैं": प्रदर्शन में शामिल छात्रा मधु ने कहा कि, "हम किसी राजनीतिक या छात्र संगठन से नहीं जुड़े हैं. हम सिर्फ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और छात्रों के साथ हुए व्यवहार के विरोध में यहां खड़े हैं. NEET पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी व्यवस्था को बेहतर बनाना है, लेकिन इस दिशा में प्रभावी कदम दिखाई नहीं दिए. इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं."

Jantar Mantar student protest
जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन (ETV Bharat)

"जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज अपनी आंखों से देखा": मधु ने दावा करते हुए कहा कि, "मैं स्वयं दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने गई थी. मैंने अपनी आंखों से देखा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया. वहां पहुंचे विद्यार्थी सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे. छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए."

जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"युवाओं को जवाब चाहिए, लाठियां नहीं": वहीं, प्रदर्शन में शामिल छात्र प्रशांत ने कहा कि, "दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. कई छात्र घायल हुए. यह देश का भविष्य है, जो अपने अधिकार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है. सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए. पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए."

प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स की चेतावनी: छात्रों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के हितों की आवाज उठाना है. उन्होंने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो और छात्रों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित किया जाए. प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा.

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