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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नये सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, UG-PG-Integrated courses में ऑनलाइन करना होगा आवेदन

​कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों में दाखिले की खिड़की खोल दी है. कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि "विश्वविद्यालय ने स्नातक (UG), इंटीग्रेटेड और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है."

​7 मई से आवेदन पोर्टल सक्रिय: विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 मई, 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है. उच्च शिक्षा की राह देख रहे छात्र अब विश्वविद्यालय के समर्पित एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के कोर्स के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. ​लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि इस बार विश्वविद्यालय कई आधुनिक और मांग वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे रहा है.

आवेदन कैसे करें: उन्होंने बताया कि ​इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.kukonline.ac.in/ पर उपलब्ध 'हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन' को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन कर सकते हैं. ​ज्यादा जानकारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है.

एडमिशन ​हेल्पलाइन नंबर: 7082113131, 7082113091 पर संपर्क कर सकते हैं. ​विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें.

​प्रमुख पाठ्यक्रमों की सूची: