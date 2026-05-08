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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नये सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, UG-PG-Integrated courses में ऑनलाइन करना होगा आवेदन

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है.

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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
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​कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों में दाखिले की खिड़की खोल दी है. कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि "विश्वविद्यालय ने स्नातक (UG), इंटीग्रेटेड और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है."

​7 मई से आवेदन पोर्टल सक्रिय: विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 मई, 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है. उच्च शिक्षा की राह देख रहे छात्र अब विश्वविद्यालय के समर्पित एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के कोर्स के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. ​लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि इस बार विश्वविद्यालय कई आधुनिक और मांग वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे रहा है.

आवेदन कैसे करें: उन्होंने बताया कि ​इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.kukonline.ac.in/ पर उपलब्ध 'हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन' को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन कर सकते हैं. ​ज्यादा जानकारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है.

एडमिशन ​हेल्पलाइन नंबर: 7082113131, 7082113091 पर संपर्क कर सकते हैं. ​विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें.

​प्रमुख पाठ्यक्रमों की सूची:

विधि एवं प्रबंधन: बी.ए.-एलएल.बी. (5 वर्षीय), बीबीए (ऑनर्स), और एमबीए (5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोग्राम).

मीडिया एवं तकनीक: बी.ए. (जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन), बी.एससी. ग्राफिक्स एंड एनीमेशन, मल्टीमीडिया और प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी.

​विज्ञान एवं कला: बी.एफ.ए. (फाइन आर्ट्स), एमपीए (परफॉर्मिंग आर्ट्स) और एम.टेक. (एप्लाइड जियोलॉजी - 5 वर्षीय).

​शिक्षक शिक्षा (ITEP): नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम (बी.ए. बी.एड., बी.एससी. बी.एड. एवं बी.कॉम. बी.एड.).

​उद्योग आधारित 'कमाई के साथ पढ़ाई' (AEDP) कोर्स: ​विश्वविद्यालय ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP) पर विशेष जोर दिया है. इसके तहत छात्र पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे. इसके कॉर्स वाणिज्य एवं प्रबंधन बीकॉम (प्रोफेशनल), बीसीए (इंडस्ट्री लिंक्ड), इवेंट मैनेजमेंट डेटा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी डेटा साइंस, बीएससी. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पर्यावरण एवं अन्य बीएससी शामिल है.

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