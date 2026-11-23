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कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में मिला अज्ञात महिला का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

अज्ञात महिला का शव ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: आज सुबह कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गयी. पुलिस शव की पहचान में जुट गयी है.

शव मिलने से सनसनी: कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मसरोवर के कृष्ण घाट के पास आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब पानी में एक अज्ञात महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. सुबह करीब 8:00 बजे सरोवर के किनारे सैर कर रहे लोगों ने शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही आदर्श थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया.