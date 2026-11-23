कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में मिला अज्ञात महिला का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस
Unidentified body found in Brahma Sarovar: कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में अज्ञात महिला का शव मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : November 23, 2026 at 12:15 PM IST
कुरुक्षेत्र: आज सुबह कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गयी. पुलिस शव की पहचान में जुट गयी है.
शव मिलने से सनसनी: कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मसरोवर के कृष्ण घाट के पास आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब पानी में एक अज्ञात महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया. सुबह करीब 8:00 बजे सरोवर के किनारे सैर कर रहे लोगों ने शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही आदर्श थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया.
एंबुलेंस चालक ने पेश की मानवता की मिसाल: शव को पानी से बाहर निकालने के बाद मौके पर मौजूद एंबुलेंस चालक ने महिला के जीवित होने की उम्मीद में करीब 20 मिनट तक लगातार सीपीआर देकर उसकी जान बचाने का भरसक प्रयास किया. हालांकि महिला की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके कारण उसे बचाया नहीं जा सका. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.
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शव के पहचान की कोशिश जारी: आदर्श थाना प्रभारी जगदीश टामक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "मृतक महिला की उम्र करीब 55 वर्ष प्रतीत हो रही है और उसने भूरे (ब्राउन) रंग की कोटी पहनी हुई है. फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के सभी थानों में सूचना भेज दी गई है और नियमानुसार शव को 72 घंटे के लिए अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है".थाना प्रभारी के अनुसार महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसका सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
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