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इस समर वेकेशन में बच्चों को कराएं एजुकेशन ट्रिप, कुरुक्षेत्र के ये स्पॉट बना देंगे छुट्टियां यादगार, कम बजट में शानदार फैमिली ट्रिप

अगर आप भी समर वेकेशन पर बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये टूरिस्ट स्पॉट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.

Best places to visit in Kurukshetra with kids
कुरुक्षेत्र टूरिस्ट स्पॉट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 12:53 PM IST

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​कुरुक्षेत्र:हरियाणा के स्कूलों में 25 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है. ऐसे में बच्चों के साथ लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं. हालांकि भीषण गर्मी में सफर करना बच्चों की सेहत पर असर डालता है. ऐसे में सफर का मजा किरकिरा होना लाजमी है. अगर आप भी बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं. कम बजट में आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र के टूरिस्ट प्लेस में घूमने आ सकते हैं.

​कुरुक्षेत्र न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि विज्ञान, इतिहास और मनोरंजन के लिहाज से भी बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना है. यहां 2 से 3 दिन की छोटी सी ट्रिप में बच्चे बोर भी नहीं होंगे और खेल-खेल में बहुत कुछ सीख भी जाएंगे. तो चलिए आपको हम कुरुक्षेत्र के उन चुनिंदा स्पॉट्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपकी गर्मी छुट्टियों को यादगार बना देंगे.साथ ही यहां घूमना आपके बजट में भी होगा और बच्चों की सेहत पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

​कल्पना चावला तारामंडल: ​अगर आपके बच्चों को सितारों, ग्रहों और ब्रह्मांड में दिलचस्पी है, तो कुरुक्षेत्र-पिहोवा रोड पर स्थित कल्पना चावला तारामंडल उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह होगी. यहां दिन में स्पेशल 3D शो चलाए जाते हैं, जो बच्चों को अंतरिक्ष की एक आभासी सैर पर ले जाते हैं. यहां घूमने और शो देखने में करीब 2 घंटे का समय लगता है. इसकी टिकट भी बेहद किफायती रखी गई है.

Best places to visit in Kurukshetra with kids
कल्पना चावला तारामंडल (ETV Bharat)

पैनोरमा और कृष्ण संग्रहालय: ​ब्रह्म सरोवर के पास देवीलाल चौक पर स्थित पैनोरमा और विज्ञान केंद्र बच्चों में रिसर्च और साइंस के प्रति रुचि जगाने के लिए बेस्ट है. यहां विज्ञान के कई सिद्धांतों और आविष्कारों को लाइव वर्किंग मॉडल्स के जरिए समझाया गया है. पहली मंजिल पर महाभारत युद्ध के दृश्यों का सजीव थ्री-डायमेंशनल चित्रण किया गया है, जो बच्चों को इतिहास के करीब लाता है. ठीक पास में ही स्थित कृष्ण संग्रहालय संग्रहालय में बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथों को सहेज कर रखा गया है.

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पैनोरमा (ETV Bharat)

शेखचिल्ली का मकबरा: इसके अलावा आप हरियाणा के ताजमहल में भी घूमने आ सकते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में स्थित शेखचिल्ली के मकबरा की. इसकी खूबसूरत वास्तुकला के कारण हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है. यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत है, जिसके भीतर एक शानदार म्यूजियम भी बनाया गया है.

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शेखचिल्ली का मकबरा (ETV Bharat)

​कर्ण का टीला: शेखचिल्ली का मकबरा के ठीक साथ ही कर्ण का टीला है, जिसे एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है. यहां के बड़े ग्राउंड में बच्चे शाम के समय खूब मस्ती कर सकते हैं.

​पिपली चिड़ियाघर: इसके साथ ही ​राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पिपली बस स्टैंड के बिल्कुल पास स्थित यह चिड़ियाघर बच्चों को बेहद रोमांचित करेगा. यहां लगभग 73 प्रकार के जानवर और सैकड़ों रंग-बिरंगे पक्षी मौजूद हैं.चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को प्रकृति के करीब लाने के लिए यह अच्छा स्पॉट है. वयस्क और बच्चों दोनों के लिए यहाँ टिकट की दरें बेहद कम रखी गई हैं.

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चिड़ियाघर (ETV Bharat)

ज्योतिसर महाभारत अनुभव केंद्र: ​कुरुक्षेत्र को गीता की उत्पत्ति स्थली माना जाता है. ज्योतिसर वही पवित्र स्थान है, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. यहां हाल ही में बना महाभारत अनुभव केंद्र आकर्षण का मुख्य केंद्र है. इसमें अत्याधुनिक विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो महाभारत काल की घटनाओं को जीवंत कर देती है. बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ अपनी संस्कृति को जानने का यह सबसे बेहतरीन जरिया है. इसके साथ ही ज्योति सर में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को भी लाइट एंड साउंड शो के जरिए दर्शाया जाता है जो आकर्षण का केंद्र रहता है.

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महाभारत अनुभव केंद्र (ETV Bharat)
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भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप ज्योतिसर तीर्थ (ETV Bharat)

ब्रह्म सरोवर: ​धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है. सरोवर के बीचों-बीच भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन का एक विशालकाय रथ बनाया गया है. शाम के समय यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे दिनभर की गर्मी से राहत मिलती है. परिवार यहाँ पिकनिक मना सकता है और सुंदर तस्वीरें क्लिक करवा सकता है.

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ब्रह्मसरोवर (ETV Bharat)

1857 की क्रांति का म्यूजियम: हरियाणा के सबसे पहले विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरोहर और 1857 की क्रांति का म्यूजियम भी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. धरोहर में हरियाणा के करीब 50 सालों पहले के हरियाणा के रहन-सहन खान पहनावा सभी चीजों को दर्शाया गया है. यहां पर हरियाणा के ऐतिहासिक और पुरानी के वस्तुएं यहां पर रखी गई है. कुरुक्षेत्र में स्थित धरोहर को मिनी हरियाणा भी कहा जाता है. हमारे युवा पीढ़ी के लिए अपने हरियाणा के बारे में जानकारी के लिए इसका भ्रमण काफी फायदेमंद होगा. इसके साथ ही 1857 की क्रांति का म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर क्रांतिकारी की जीवनी और उनके संघर्ष और बलिदान के बारे में बताया गया है. यहां पर बच्चों को अपने क्रांतिकारीयो के बारे में जानने को मिलेगा. जिन लोगों की बदौलत हमें आजादी मिली है.

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माता भद्रकाली मंदिर (ETV Bharat)

​धार्मिक यात्रा का भी विकल्प: यदि आप धार्मिक रुचि रखते हैं, तो कुरुक्षेत्र के कोने-कोने में ऐतिहासिक मंदिर हैं. आप बच्चों को मां भद्रकाली मंदिर (शक्तिपीठ), स्थानेश्वर महादेव मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी करवा सकते हैं.

कुरुक्षेत्र का यह टूर बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ आपके बच्चों को एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का कॉम्बो देता है. इस बार गर्मियों की छुट्टियों में लंबी दूरी की थकान छोड़िए और कुरुक्षेत्र की इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़िए.

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