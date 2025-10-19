ETV Bharat / state

आकर्षण का केंद्र बना कुरुक्षेत्र का सांझा स्वदेशी मेला, शिल्पकारों के स्वदेशी सामान की खूब हुई बिक्री

सांझा स्वदेशी मेला, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. शिल्पकारों के स्वदेशी सामान की खूब बिक्री हुई.

कुरुक्षेत्र का सांझा स्वदेशी मेला (Etv Bharat)
October 19, 2025

कुरुक्षेत्र: दीपावली के अवसर पर कुरुक्षेत्र में पहली बार सांझा स्वदेशी बाजार का आयोजन किया गया है. मेले में हरियाणा के अलग-अलग जिलों से करीब 100 शिल्पकार पहुंचे हैं जिन्होंने अपने हाथों से बने हुए स्वदेशी सामान के यहां पर प्रदर्शनी लगाई हुई है. यह मेला कुरुक्षेत्र के थीम (केशव) पार्क में लगाया गया है जो 17 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर यानी आज रात तक था. इसमें दीपावली की सजावट के लिए अलग-अलग आइटम्स शिल्पकार लेकर आए हुए थे तो वहीं अन्य कई चीजों की भी यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी.

हस्तशिल्प से दिया जा रहा है स्वरोजगारः हस्तशिल्पी रजनी ने बताया कि "वह एक समाजसेवी है जो कलारागनी नाम से संस्था चला रही है. संस्था गरीब परिवार की महिलाएं और बच्चों की शिक्षा पर काम कर रही है तो उसके साथ-साथ जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं. उनको भी रोजगार देने का काम कर रही है. उनके पास करीब 100 महिलाएं हैं, जो हाथों से सजावट के अलग-अलग आइटम तैयार करते हैं और उनको ही वह यहां पर लेकर आए हैं. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल स्वदेशी है. इससे महिलाओं की खूब आमदनी होती है."

सांझा स्वदेशी मेला (Etv Bharat)

स्वदेशी सामान की खूब करते हैं खरीदारीः उन्होंने कहा कि "इस मेले में वह अपने स्टाल लगाकर सामान बेच रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है. लोग अब स्वदेशी सामान की खरीदारी खूब करते हैं." उन्होंने कहा कि है "दीपावली के अवसर पर लगाया गया है और यहां पर ज्यादातर दीपावली डेकोरेशन के लिए सामान की प्रदर्शनी लगाई गई है. वहीं बच्चों के द्वारा दीपक को भी डेकोरेट किया गया है, जिनको लोग खूब खरीद रहे हैं."

करनाल में सांझा स्वदेशी मेला (Etv Bharat)

सुई धागे से काम करती हैं महिलाएंः शिल्पकार रतिका ने कहा कि "वह जींद से यहां पर स्वदेशी मेले में अपनी स्टॉल लगाने के लिए आई है. उन्होंने कहा कि वह सुई धागे से काम करती हैं." उन्होंने कहा कि "पहले हमारे माता दादी सभी सुई धागे का काम किया करती थी और उन्हीं से ही हमें प्रेरणा मिली और इस परंपरा को हम आगे बढ़ाकर एक ब्रांड के तौर पर काम कर रहे हैं.

सांझा स्वदेशी मेला (Etv Bharat)

आर्थिक मजबूती मिल रही :रतिका ने बताया कि "वह पहली बार यहां पर स्टाल लगाने के लिए पहुंची है. लोगों का अच्छा रिस्पांस है पहले दिन ही उनकी 1500 रुपए की सेल हो गई थी. हालांकि इस प्रकार के कार्यक्रम में वह पहली बार पहुंचे हैं. इसलिए वह अपने आइटम्स कम लेकर आए थे लेकिन अब वह लगभग सभी लोगों के द्वारा खरीदे जा चुके हैं. रतिका ने कहा कि इस प्रकार से स्वदेशी को बढ़ावा देना एक अच्छी बात है और हमारे गांव परिवेश में रहने वाली माता बहनों में काफी हुनर है. अगर वह किसी अच्छे प्लेटफार्म पर काम करें तो निश्चित तौर पर वह आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाएंगे.

कलाकारों की ओर से तैयार हस्त शिल्प (Etv Bharat)
सांझा स्वदेशी मेला में हस्तशिल्प (Etv Bharat)
सांझा स्वदेशी मेला (Etv Bharat)
सांझा स्वदेशी मेला (Etv Bharat)

