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कुरुक्षेत्र में पुलिस कस्टडी से भागा लूट आरोपी, फ्लाईओवर से कूदा, टूटी टांग, अस्पताल में भर्ती

कुरुक्षेत्र पुलिस कस्टडी से भागा लूट आरोपी घायल ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में लूट के एक आरोपी को फ्लाईओवर से छलांग लगाना भारी पड़ गया. दरअसल, पुलिस वारदात की निशानदेही कराने के लिए आरोपी को सुंदरपुर फ्लाईओवर पर लेकर पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर नीचे छलांग लगा दी. हादसे में उसकी टांग टूट गई. पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में लेकर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका पुलिस निगरानी में इलाज चल रहा है.

चाकू दिखाकर लूट की वारदात: सीआईए-1 इंचार्ज प्रतीक कुमार ने प्रेसवार्ता में बताया कि, "18 सितंबर की सुबह करीब 4:30 बजे सुंदरपुर पुल के पास तीन युवकों ने सब्जी मंडी जा रहे एक व्यक्ति को चाकू दिखाकर लूट लिया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवांश, राहुल और अहित के रूप में हुई है. तीनों कुरुक्षेत्र के पिपली और बीड़ पिपली क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर वारदात में इस्तेमाल सामान की बरामदगी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई." पुलिस कस्टडी से भागा लूट आरोपी घायल (ETV Bharat)