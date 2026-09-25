मां पर टूटा दुखों का पहाड़, चार महीने पहले सगा बेटा खोया, दूसरा लॉकडाउन में लापता, कुरुक्षेत्र हादसे में गोद लिए 8 साल के मासूम की मौत
कुरुक्षेत्र हादसे में 8 साल के गोद लिए बेटे की मौत ने परमजीत कौर का परिवार उजाड़ दिया. पहले दो बेटों को खो चुकी थीं.
Published : September 25, 2026 at 9:12 PM IST
कुरुक्षेत्र: ढांड रोड पर हुआ सड़क हादसा 6 परिवारों के लिए कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल हुए. लेकिन हादसे के बाद अस्पताल में घायल एक महिला ने जो कहानी बताई, उसने इस दुर्घटना के दर्द को और गहरा कर दिया. घायल परमजीत कौर के लिए ये सिर्फ सड़क हादसा नहीं था. उनके लिए जिंदगी से बची हुई आखिरी उम्मीद के भी छिन जाने की कहानी है.
परमजीत कौर को कभी ना भरने वाले जख्म दे गया कुरुक्षेत्र सड़क हादसा: कुरुक्षेत्र सड़क हादसे में घायल परमजीत कौर ने बताया कि उनके दो बेटे थे. एक लॉकडाउन के दौरान लापता हो गया. जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया. चार महीने पहले सड़क हादसे में उसके दूसरे बेटे की मौत हो गई. दो बेटों के गम को भूलाने के लिए परमजीत ने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन इस सड़क हादसे में उस आठ साल के बच्चे की भी मौत हो गई.
अब घर में सिर्फ पति-पत्नी: परमजीत कौर की बातों में सबसे ज्यादा दर्द उस खालीपन का है, जो अब उनके घर में रह गया है. जिन बच्चों के सहारे जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उनमें से कोई उनके पास नहीं है. अब घर में परमजीत कौर और उनके पति ही रह गए हैं. परमजीत के लिए ये हादसा सिर्फ एक दिन की दुर्घटना नहीं है. बल्कि उन दुखों की कड़ी में एक और ऐसा जख्म है, जिसमें पहले से ही दो बेटों की यादें और उनके खोने का दर्द मौजूद है.
मृतकों का अंतिम संस्कार: इस भीषण दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों का आज उनके पैतृक गांव कलाल माजरा में अंतिम संस्कार कर दिया गया. अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा और हर किसी की आंखें नम थीं. मृतकों में से 4 लोग कुरुक्षेत्र के गांव कलाल माजरा के निवासी थे, जबकि 2 अन्य उनके करीबी रिश्तेदार थे. जो दूसरे गांव से आए थे. जैसे ही हादसे की खबर आसपास के क्षेत्रों में फैली, गांव में मातम छा गया.
ढांढस बंधाने पहुंचीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी: हादसे की सूचना मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी कलाल माजरा पहुंचीं. उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का भी कुशलक्षेम जाना और डॉक्टरों को उचित इलाज के निर्देश दिए. गांव के सरपंच कुलदीप ने बताया कि इस घटना से पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जला है. हर कोई पीड़ित परिवारों के इस दुख को बांटने की कोशिश कर रहा है.
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