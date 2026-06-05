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कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

कुरुक्षेत्र के पीपली में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Kurukshetra road accident
कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 12:51 PM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में आज सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पीपली में यूथ हॉस्टल के पास वाले कट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, यहां बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति को हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद हरियाणा रोडवेज बस के परिचालक संदीप ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया. हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बस ने बाइक को मारी टक्कर: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 39 वर्षीय रिंकू के रूप में हुई है जो कुरुक्षेत्र के चंद्रभानपुर गांव का रहने वाला था. वह आज सुबह किसी काम से मोटरसाइकिल पर पीपली के पास से निकल रहा था. उसी दौरान वहां पर हरियाणा रोडवेज की बस आ गई, जो दिल्ली की ओर से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी. उस बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में रिंकू की मौत हो गई.

रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत (ETV Bharat)

अस्पताल आने से पहले हो गई थी मौत: इस पूरे मामले में डॉ मनीष ने बताया कि, "मेरे पास बस का परिचालक संदीप इस व्यक्ति को लेकर आया था. हालांकि अस्पताल आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. उसकी जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पुलिस को दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है."

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि, "पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है . हरियाणा रोडवेज की बस के द्वारा एक बाइक को टक्कर मारी गई है. पुलिस के द्वारा बस और बाइक दोनों को कब्जे में ले लिया गया है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."

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