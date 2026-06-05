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कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में आज सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पीपली में यूथ हॉस्टल के पास वाले कट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, यहां बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति को हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद हरियाणा रोडवेज बस के परिचालक संदीप ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया. हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. बस ने बाइक को मारी टक्कर: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 39 वर्षीय रिंकू के रूप में हुई है जो कुरुक्षेत्र के चंद्रभानपुर गांव का रहने वाला था. वह आज सुबह किसी काम से मोटरसाइकिल पर पीपली के पास से निकल रहा था. उसी दौरान वहां पर हरियाणा रोडवेज की बस आ गई, जो दिल्ली की ओर से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी. उस बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में रिंकू की मौत हो गई. रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत (ETV Bharat)