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कुरुक्षेत्र में इंडो-कैनेडियन बस ट्रॉले से टकराई, जम्मू के 5 यात्री घायल, दिल्ली से जम्मू जा रही थी बस

Kurukshetra Road Accident ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से जम्मू जा रही इंडो-कैनेडियन बस कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद मारकंडा पुल पर एक ट्रॉले से टकरा गई. हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे में करीब 4 से 5 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा: जानकारी के अनुसार, बस में सवार अधिकांश यात्री सुबह के समय सो रहे थे. इस दौरान अचानक बस में ब्रेक लगने और ट्रॉले से टक्कर होने के कारण यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई. यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की. गनीमत रही कि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.