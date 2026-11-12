कुरुक्षेत्र में इंडो-कैनेडियन बस ट्रॉले से टकराई, जम्मू के 5 यात्री घायल, दिल्ली से जम्मू जा रही थी बस
Kurukshetra Road Accident: आज सुबह कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बस और ट्रॉले में टक्कर हो गई. हादसे में जम्मू की 5 सवारियां घायल.
Published : November 12, 2026 at 10:12 AM IST
कुरुक्षेत्र: राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से जम्मू जा रही इंडो-कैनेडियन बस कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद मारकंडा पुल पर एक ट्रॉले से टकरा गई. हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे में करीब 4 से 5 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा: जानकारी के अनुसार, बस में सवार अधिकांश यात्री सुबह के समय सो रहे थे. इस दौरान अचानक बस में ब्रेक लगने और ट्रॉले से टक्कर होने के कारण यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई. यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की. गनीमत रही कि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.
यात्रियों ने चालक पर लगाए लापरवाही के आरोप: बस में सवार जम्मू निवासी निधि महाजन ने बताया कि वो वृंदावन से बस में सवार हुई थीं. बस दिल्ली होते हुए जम्मू जा रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि चालक उन्हें वृंदावन में करीब तीन घंटे की देरी से लेने पहुंचा था. इसके अलावा रास्ते में बस की रफ्तार भी काफी अधिक थी. उन्होंने चालक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि चालक नींद में था या किसी अन्य वजह से लापरवाही बरत रहा था.
हादसा उस समय हुआ जब बस में सवार यात्री आराम कर रहे थे. अचानक ब्रेक लगने के बाद बस ट्रॉले से टकरा गई और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. बस में करीब 50 सवारी सवार थी. बस चालक काफी लापरवाही से बस चला रहा था. शायद इसी वजह से ये हादसा हुआ है.- निधि महाजन, यात्री
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. जांच अधिकारी सुरेंद्र संधू ने बताया कि पुलिस को सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई हैं. घायलों को एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी जांच की जा रही है. यात्रियों के बयान और घटनास्थल की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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