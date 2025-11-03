ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, 6 घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी

कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा
कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 11:56 AM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए. हादसा सुबह करीब 4:00 हुआ. यह सभी लोग शादी समारोह से वापस अपने घर काम करके आ रहे थे. जो शादियों में कैटरिंग का काम करते थे. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, घायलों का इलाज किया जा रहा है.

तीन की मौत, 6 घायल: मिली जानकारी के अनुसार,हादसे का शिकार हुई गाड़ी में करीब 12 लोग सवार थे. जो खानपुर कोलियां गांव के पास एक रिसॉर्ट में काम करने के लिए आए थे. अपना काम करने के बाद वह करीब 4:00 बजे वापस अपने घर जा रहे थे. यह सभी क्रूजर गाड़ी में सवार होकर दाना मंडी में अपने घर पर जा रहे थे. उसी दौरान सुबह लोहार माजरा गांव के पास पिहोवा रोड पर एक ट्रक का खड़ा हुआ था. उसमें उनकी गाड़ी टकरा गई और उसके अंदर जा घुसी. जिसके चलते यह भीषण सड़क हादसा हो गया.

घायलों का उपचार जारी: घायल अंकुश ने बताया कि "इसमें जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के संजीव कुमार और पवन कुमार की मौके पर मौत हो गई है. जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल होने वाले लोगों में जम्मू कश्मीर के नरेश, फैजल, मेहरार राजोरी का विशाल और सौरभ शामिल हैं. चार लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में करनाल रेफर कर दिया गया है.

पुलिस जांच जारी: ज्योतिसर चौकी इंचार्ज संजीव ने बताया कि "घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है. मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है".

