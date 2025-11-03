ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, 6 घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए. हादसा सुबह करीब 4:00 हुआ. यह सभी लोग शादी समारोह से वापस अपने घर काम करके आ रहे थे. जो शादियों में कैटरिंग का काम करते थे. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, घायलों का इलाज किया जा रहा है.

तीन की मौत, 6 घायल: मिली जानकारी के अनुसार,हादसे का शिकार हुई गाड़ी में करीब 12 लोग सवार थे. जो खानपुर कोलियां गांव के पास एक रिसॉर्ट में काम करने के लिए आए थे. अपना काम करने के बाद वह करीब 4:00 बजे वापस अपने घर जा रहे थे. यह सभी क्रूजर गाड़ी में सवार होकर दाना मंडी में अपने घर पर जा रहे थे. उसी दौरान सुबह लोहार माजरा गांव के पास पिहोवा रोड पर एक ट्रक का खड़ा हुआ था. उसमें उनकी गाड़ी टकरा गई और उसके अंदर जा घुसी. जिसके चलते यह भीषण सड़क हादसा हो गया.

घायलों का उपचार जारी: घायल अंकुश ने बताया कि "इसमें जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के संजीव कुमार और पवन कुमार की मौके पर मौत हो गई है. जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल होने वाले लोगों में जम्मू कश्मीर के नरेश, फैजल, मेहरार राजोरी का विशाल और सौरभ शामिल हैं. चार लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में करनाल रेफर कर दिया गया है.