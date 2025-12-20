ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में जल्द शुरू होगा रिंग रोड प्रोजेक्ट, NHAI ने हायर की एजेंसी, 3 NH जुड़ने से कई राज्यों को मिलेगा फायदा

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोगों की लंबे समय की मांग को जल्द पूरा किया जाएगा. राज्य सरकार शहर में अब रिंग रोड के निर्माण कार्य को धरातल पर शुरू करने वाली है. कुरुक्षेत्र में रिंग रोड बनाने से शहर में जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा. वहीं, जो लोग पंजाब की तरफ से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ से पंजाब की तरफ जाते हैं, उन लोगों को भी आने-जाने में आसानी होगी.

"NHAI ने हायर की एजेंसी": पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि "कुरुक्षेत्र में रिंग रोड बनाने का काम जल्द शुरू होने वाला है. NHAI द्वारा एजेंसी हायर कर ली गई है. इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसका काम शुरू होने वाला है. कुरुक्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि कुरुक्षेत्र में बाईपास और रिंग रोड बनाया जाए. ताकि जाम से छुटकारा मिले. जिसके चलते कुछ समय पहले मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत भी हुई थी. अब काम को आगे बढ़ते हुए NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा लाडवा और कुरुक्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए एजेंसी हायर कर ली गई है".

"तीन HN को जोड़ेगा रिंग रोड": उन्होंने बताया कि "कुरुक्षेत्र में जो बाईपास बनाया जाएगा. वह कुरुक्षेत्र यमुनानगर लाडवा और पिहोवा के तीन राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का भी काम करेगा. यह बाईपास एनएच 44, एन एच 344 यमुनानगर, एन एच 152 और एमडीआर 119 को जोड़ने का काम करेगा. जिसे लाखों वाहन चालकों को फायदा होने वाला है. जल्द ही जमीन का अधिकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी".