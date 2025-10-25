ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला है रत्नावली का कार्यक्रम, 34 विधाओं में करीब 4 हजार विद्यार्थी लेंगे हिस्सा, जानें पूरी जानकारी

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 अक्टूबर से शुरू होगा राज्य स्तरीय रत्नावली कार्यक्रम. हरियाणा की 34 विधाओं में करीब 4000 विद्यार्थी लेंगे भाग.

Kurukshetra Ratnavali Program
Kurukshetra Ratnavali Program (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हर साल की तरह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस बार रत्नावली महोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा. यह महोत्सव हरियाणा दिवस के उपलक्ष में हरियाणा की सबसे पहले यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होता है. कार्यक्रम को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है. इस बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली रत्नावली में हजारों बच्चे अलग-अलग विधाओं में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे.

4 हजार विद्यार्थी लेंगे हिस्सा: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ ने बताया कि "इस बार रत्नावली महोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चार दिन के लिए आयोजित होने जा रहा है. यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है. जिसमें प्रदेश भर से अलग-अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय से 34 विधाओं में भाग लेने के लिए करीब 4000 विद्यार्थी पहुंचेंगे. रत्नावली महोत्सव पहली बार 1985 में शुरू किया गया था. जिसमें केवल 8 से 10 विद्याएं थी. लेकिन अब यह 34 तक पहुंच चुका है. यह सभी हरयाणवी कल्चर से संबंधित है".

कार्यक्रम के मुख्य प्रोग्राम: उन्होंने कहा कि "कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपनी हरियाणा की संस्कृति को अपने युवाओं तक पहुंचाने के लिए रत्नावली महोत्सव का आयोजन करता है. ताकि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके. मुख्य तौर पर महोत्सव में लोक नृत्य ,हरियाणवी रिचुअल, हरियाणवी पगड़ी, हरियाणवी लोक विनोद, हरियाणवी गायन शैली, हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी रागनी, हरियाणवी डांस, हरियाणवी चुटकुले जैसे मुख्य कार्यक्रम रहेंगे".

मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे कार्यक्रम में शामिल: कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ ने बताया कि "कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले रत्नावली महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शामिल होंगे। उनके साथ-साथ हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, फिल्मी हस्तियों और पद्मश्री कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे".

ये भी पढ़ें: 'हरियाणा में नहीं होगी पानी की बर्बादी, रोकथाम के लिए एक्ट तैयार' कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सीएम के पास भेजा प्रस्ताव

ये भी पढ़ें: अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास तेंदुआ दिखा, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप, सर्च ऑपरेशन जारी

TAGGED:

34 DISCIPLINES
KURUKSHETRA RATNAVALI PROGRAM
कुरुक्षेत्र रत्नावली
कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ
KURUKSHETRA RATNAVALI PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.