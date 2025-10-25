ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला है रत्नावली का कार्यक्रम, 34 विधाओं में करीब 4 हजार विद्यार्थी लेंगे हिस्सा, जानें पूरी जानकारी

कुरुक्षेत्र: हर साल की तरह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस बार रत्नावली महोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा. यह महोत्सव हरियाणा दिवस के उपलक्ष में हरियाणा की सबसे पहले यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होता है. कार्यक्रम को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है. इस बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली रत्नावली में हजारों बच्चे अलग-अलग विधाओं में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे.

4 हजार विद्यार्थी लेंगे हिस्सा: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ ने बताया कि "इस बार रत्नावली महोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चार दिन के लिए आयोजित होने जा रहा है. यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है. जिसमें प्रदेश भर से अलग-अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय से 34 विधाओं में भाग लेने के लिए करीब 4000 विद्यार्थी पहुंचेंगे. रत्नावली महोत्सव पहली बार 1985 में शुरू किया गया था. जिसमें केवल 8 से 10 विद्याएं थी. लेकिन अब यह 34 तक पहुंच चुका है. यह सभी हरयाणवी कल्चर से संबंधित है".

कार्यक्रम के मुख्य प्रोग्राम: उन्होंने कहा कि "कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपनी हरियाणा की संस्कृति को अपने युवाओं तक पहुंचाने के लिए रत्नावली महोत्सव का आयोजन करता है. ताकि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके. मुख्य तौर पर महोत्सव में लोक नृत्य ,हरियाणवी रिचुअल, हरियाणवी पगड़ी, हरियाणवी लोक विनोद, हरियाणवी गायन शैली, हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी रागनी, हरियाणवी डांस, हरियाणवी चुटकुले जैसे मुख्य कार्यक्रम रहेंगे".