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कुरुक्षेत्र पुलिस की नशे के अड्डों पर छापेमारी, लाडवा में कई ठिकाने खंगाले, तस्कर गिरफ्तार, संदिग्धों से पूछताछ

कुरुक्षेत्र पुलिस की नशे के अड्डों पर छापेमारी ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: जिले को नशामुक्त बनाने और अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस ने शुक्रवार को लाडवा में व्यापक सर्च एवं चेकिंग अभियान चलाया. डीएसपी लाडवा निर्मल सिंह के नेतृत्व में सीआईए और लाडवा थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने कई संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर तलाशी ली. अभियान का उद्देश्य नशे के संभावित ठिकानों की पहचान करना और तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसना रहा.

एक तस्कर पंजाब से गिरफ्तार:इस दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. एंटी नारकोटिक सैल की टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी सुनील वर्मा उर्फ़ बाबू चंडीगढ़ हाल वासी मोहाली पंजाब को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है.

लाडवा में कई ठिकाने खंगाले (ETV Bharat) आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश: जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सैल प्रभारी उप निरीक्षक सतविन्द्र सिंह ने बताया उनकी टीम एन्टी नारकोटिक सैल कुरुक्षेत्र में मौजूद थी. पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अक्षित वासी सैक्टर-3 कुरुक्षेत्र व जसबीर सिंह वासी मोहन नगर नशीला को अक्षित के किराए के सैक्टर-3 कुरुक्षेत्र से काबू किया था. पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाशी लेने पर आरोपियों से करीब 21 लाख रूपये कीमत का 100.60 ग्राम हैरोईन/स्मैक बरामद हुई थी. आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को अदालत के आदेश से आरोपी अक्षित उर्फ़ विशु को कारागार भेज दिया था तथा आरोपी जसबीर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था. आरोपी सुनील वर्मा उर्फ़ बाबू चंडीगढ़ हाल वासी मोहाली पंजाब को गिरफतार कर लिया. आरोपी की गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया. आरोपी अदालत में पेश किया गया. कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के खिलाफ लाडवा में सर्च अभियान चलाकर कई संवेदनशील ठिकानों पर तलाशी ली (ETV Bharat) हिनोरी चौक से बस स्टैंड तक पुलिस की छापेमारी: पुलिस टीमों ने लाडवा के हिनोरी चौक, यस बैंक के सामने बने खंडहरों, अनाज मंडी, पालिका बाजार, पुराने थाना परिसर और बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर जांच की. सार्वजनिक स्थलों के अलावा संदिग्ध व्यक्तियों के मकानों, किराए के कमरों और नशे के कारोबार से जुड़े संभावित ठिकानों की भी बारीकी से तलाशी ली गई. पुलिस ने कई लोगों की मौके पर जांच की और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूछताछ की.