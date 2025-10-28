ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़, बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, सुखविंदर की टांग में मारी गई गोली

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्खी के बीच शाम के समय मुठभेड़ हो गई. पुलिस को देखकर बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश के ऊपर फायरिंग की तो उसकी टांग में गोली लग गई. मुठभेड़ में घायल सुखविंदर को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. यहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है.

बदमाश के साथ मुठभेड़ : कुरुक्षेत्र के सीआईए वन इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि "आरोपी पर करीब 15 मामले पहले से दर्ज थे. CIA 1 की टीम ASI संदीप कुमार, ASI प्रवेश कुमार, ASI कुलदीप कुमार को जानकारी लगी थी कि सुखविंदर नाम का बदमाश अवैध हथियार लेकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना पर सीआईए वन ने टीम गठित करके सर्च अभियान चलाया तो जीटी रोड पर स्थित प्रतापगढ़ गांव के पास मुठभेड़ हुई जिसमें सुखविंदर उर्फ सुक्खी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में सुखविंदर को गोलियां लगी जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है."