कुरुक्षेत्र में मुठभेड़, बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, सुखविंदर की टांग में मारी गई गोली

कुरुक्षेत्र में शातिर बदमाश के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो गया है. पुलिस ने बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्खी की टांग में गोली मारी है.

Kurukshetra police encounter with criminal Sukhwinder Sukhi in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 10:41 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 10:58 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्खी के बीच शाम के समय मुठभेड़ हो गई. पुलिस को देखकर बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश के ऊपर फायरिंग की तो उसकी टांग में गोली लग गई. मुठभेड़ में घायल सुखविंदर को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. यहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है.

बदमाश के साथ मुठभेड़ : कुरुक्षेत्र के सीआईए वन इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि "आरोपी पर करीब 15 मामले पहले से दर्ज थे. CIA 1 की टीम ASI संदीप कुमार, ASI प्रवेश कुमार, ASI कुलदीप कुमार को जानकारी लगी थी कि सुखविंदर नाम का बदमाश अवैध हथियार लेकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना पर सीआईए वन ने टीम गठित करके सर्च अभियान चलाया तो जीटी रोड पर स्थित प्रतापगढ़ गांव के पास मुठभेड़ हुई जिसमें सुखविंदर उर्फ सुक्खी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में सुखविंदर को गोलियां लगी जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है."

कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ (Etv Bharat)

15 मामले दर्ज हैं : आगे उन्होंने बताया कि "सुखविंदर वांटेड अपराधी है और इसके ऊपर करीब 15 मामले दर्ज है और ये कुरुक्षेत्र का रहने वाला है. सुखविंदर का किस बड़े गैंग से ताल्लुक था, इस बारे में छानबीन की जाएगी. फिलहाल मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है."

Kurukshetra police encounter with criminal Sukhwinder Sukhi in Kurukshetra
मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को ले गए अस्पताल (Etv Bharat)
Kurukshetra police encounter with criminal Sukhwinder Sukhi in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ (Etv Bharat)
Last Updated : October 28, 2025 at 10:58 PM IST

