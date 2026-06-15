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जर्मनी से डिपोर्ट होकर लौटा बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, कुरुक्षेत्र में लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में सोमवार सुबह पुलिस और दो बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरे को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. घटना पिहोवा क्षेत्र के मुर्तजापुर गांव के पास हुई, जहां पुलिस को दोनों आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. घायल आरोपी का इलाज कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है. लूटकांड के आरोपियों की तलाश में थी पुलिस: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को विशाल और लविश नामक दो युवकों की तलाश थी. दोनों पर 12 जून को पिहोवा के अरुणाय मंदिर के पास एक वाहन लूटने का आरोप है. वारदात के बाद से पुलिस की विभिन्न टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थीं. सोमवार सुबह गुप्त सूचना मिलने पर सीआईए-2 की टीम मुर्तजापुर गांव के पास पहुंची. बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल (ETV Bharat) पुलिस पर की फायरिंग: पुलिस के अनुसार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. बदमाशों की ओर से किए गए एक फायर ने पुलिस वाहन को निशाना बनाया, जबकि दूसरी गोली एक पुलिसकर्मी के कान के पास से गुजर गई. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों पक्षों की ओर से दो-दो राउंड फायर किए गए. जवाबी फायरिंग में विशाल के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को काबू कर लिया गया.