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कुरुक्षेत्र पुलिस मुठभेड़: यूपी से कुरुक्षेत्र लाते समय आरोपी अमन ने लगाई दौड़, पुलिस की गोली पैर में लगी, अस्पताल में भर्ती

कुरुक्षेत्र पुलिस मुठभेड़ ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. दरअसल, यूपी के सहारनपुर जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाडवा लाया जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी अमन ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस टीम ने गोली चलाई, जो अमन की टांग में लगी. घायल आरोपी को एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती करवाया गया है.

पुलिस ने की नाकाबंदी: इस पूरे मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-2 के प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह ने बताया कि, "बीती रात करीब एक बजे टीम लाडवा के हिनौरी चौक पर गश्त और अपराध पड़ताल कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि घिसरपुरी, जिला करनाल निवासी अमन मोटरसाइकिल पर इंद्री की तरफ से लाडवा आ रहा है और फायरिंग की वारदात को अंजाम दे सकता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इंद्री-लाडवा रोड पर गांव लाठी धनौरा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की."