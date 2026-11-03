कुरुक्षेत्र पुलिस मुठभेड़: यूपी से कुरुक्षेत्र लाते समय आरोपी अमन ने लगाई दौड़, पुलिस की गोली पैर में लगी, अस्पताल में भर्ती
Kurukshetra Police Encounter: कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध हथियार मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किए. यूपी से लाते समय मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया.
Published : November 3, 2026 at 2:46 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. दरअसल, यूपी के सहारनपुर जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाडवा लाया जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी अमन ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस टीम ने गोली चलाई, जो अमन की टांग में लगी. घायल आरोपी को एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती करवाया गया है.
पुलिस ने की नाकाबंदी: इस पूरे मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-2 के प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह ने बताया कि, "बीती रात करीब एक बजे टीम लाडवा के हिनौरी चौक पर गश्त और अपराध पड़ताल कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि घिसरपुरी, जिला करनाल निवासी अमन मोटरसाइकिल पर इंद्री की तरफ से लाडवा आ रहा है और फायरिंग की वारदात को अंजाम दे सकता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इंद्री-लाडवा रोड पर गांव लाठी धनौरा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की."
तलाशी में पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मिले: मंदीप सिंह ने आगे कहा कि, "कुछ देर बाद इंद्री की तरफ से मोटरसाइकिल पर एक युवक आता दिखाई दिया. उसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अमन निवासी करनाल घिसरपुरी निवासी बताया. अवैध हथियार होने के शक में तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने थाना लाडवा में मामला दर्ज कर अमन को गिरफ्तार कर लिया."
पूछताछ के बाद तीन अन्य आरोपी भी गिरफ्तार: प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह के अनुसार अमन से पूछताछ के आधार पर नवीन निवासी पखाना, जिला करनाल को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद मामले में शामिल आशु और श्याम उर्फ लाडी निवासी ननौता, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को भी यूपी से गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है.
गाड़ी रोकी तो भागा अमन: पुलिस के अनुसार अपराध अन्वेषण शाखा-2 के पीएसआई विशाल की टीम आरोपियों को ननौता से लाडवा लेकर आ रही थी. इंद्री-लाडवा रोड पर गांव बड़ौंदी के पास पेशाब के लिए गाड़ी रोकी गई. इसी दौरान आरोपी अमन सिपाही रवि से बाजू छुड़ाकर गन्ने के खेत में भाग गया. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो वह आगे आम के बाग की तरफ दौड़ने लगा.
चेतावनी के बाद भी नहीं रुका: पुलिस के मुताबिक पीएसआई विशाल ने अमन को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका. इसके बाद पुलिस अधिकारी ने हवाई फायर किया. आरोपी के भागते रहने पर उसकी टांगों की तरफ गोली चलाई गई, जो अमन के पैर में लगी. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी पुलिस: पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा. रिमांड के दौरान आरोपियों से हथियारों के स्रोत, संभावित वारदातों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी. पुलिस को पूछताछ में और खुलासा होने की संभावना है.
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