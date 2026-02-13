ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र पीएनडीटी टीम की बड़ी कार्रवाई, अंबाला में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार

अंबाला में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश, गिरफ्त में आए तीन आरोपी

अंबाला में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 13, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्रः हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने अंबाला में अवैध भ्रूण लिंग जांच के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

अंबाला में भ्रूण लिंग जांच के आरोप में एक महिला सहित 3 गिरफ्तार (Etv Bharat)

75 हजार रुपये की गई थी मांगः पीएनडीटी के इंचार्ज डॉ. रमेश सभ्रवाल ने बताया कि "टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अंबाला में अवैध तरीके से लिंग जांच की जा रही है. सूचना के आधार पर टीम ने फेक ग्राहक के माध्यम से संपर्क साधा. आरोपियों की ओर से जांच कराने का भरोसा दिलाया गया और इसके बदले 75 हजार रुपये की मांग की गई, जिनमें से 20 हजार रुपये एडवांस मांगे गए. तय योजना के अनुसार एडवांस राशि एक महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई गई. इसके बाद 11 फरवरी को जांच के लिए समय दिया गया, लेकिन आरोपियों ने गर्भवती महिला के पति की उपस्थिति की शर्त रख दी और तारीख आगे बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी."

अंबाला में भ्रूण लिंग जांच रैकेट के 3 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

39 हजार रुपये नकद बरामदः "अगले दिन पीएनडीटी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया. तय समय पर फेक ग्राहक पहुंची तो उसे एक कार में अस्पताल ले जाया गया, जहां पहले सामान्य अल्ट्रासाउंड किया गया. बाद में दो दिन बाद लिंग संबंधी जानकारी देने की बात कही गई. इसी दौरान टीम ने अस्पताल में छापा मारकर एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को भी काबू किया गया. तलाशी के दौरान 39 हजार रुपये नकद बरामद हुए. पूछताछ में खुलासा हुआ कि शेष राशि बैंक खाते में जमा करवाई गई है."

कुरुक्षेत्र पीएनडीटी टीम लिंग परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश (Etv Bharat)

नेटवर्क को खंगाल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीः कुरुक्षेत्र पीएनडीटी टीम ने पूरे मामले की जानकारी अंबाला की संबंधित टीम और पुलिस को दी. दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर एफआईआर दर्ज करायी गई है. अधिकारियों के अनुसार यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और पूर्व में कितने मामलों को अंजाम दिया गया है. रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रूण लिंग जांच कानूनी अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

