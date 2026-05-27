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हरियाणा सुपर 100 पर उठे सवाल, बच्चों-अभिभावकों ने रोते हुए सुनाई दास्तां, बोले-"दवाई तक नहीं मिल रही"

हरियाणा के सुपर 100 कैंप प्रबंधन पर बच्चों के अभिभावकों ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

Parents in Kurukshetra have accused the management of the Super 100 camp of mentally and physically harassing the children
हरियाणा सुपर 100 पर उठे सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 9:00 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “सुपर 100” एक बार फिर गंभीर विवादों में घिरती नजर आ रही है. अभिभावकों ने कैम्प प्रबंधन पर बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. कई जिलों से पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की हालत लगातार बिगड़ रही है और अब वे डर, दबाव और अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

बुजुर्ग दादी का आरोप : सफीदों से आई एक बुजुर्ग दादी शीला अपने पोते की हालत को लेकर बेहद परेशान नजर आईं. उन्होंने बताया कि "पोते ने फोन कर कहा कि उसके घुटने पर गंभीर चोट लगी है, सूजन के कारण चलना मुश्किल हो गया है और बुखार भी आ रहा है". दादी के मुताबिक बच्चे ने रोते हुए कहा कि “मुझे यहां से ले जाओ, मेरी हालत खराब हो चुकी है.” परिवार का दावा है कि बच्चा पढ़ाई में बेहद होनहार है और 100 में से 100 अंक हासिल कर चुका है, लेकिन अब मानसिक रूप से टूटता जा रहा है.

हरियाणा सुपर 100 पर उठे सवाल (ETV Bharat)

"ठीक से दवाई नहीं मिल रही": आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को भी कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को कैम्प से वापस घर ले जाने का फैसला लिया था. वहीं कुछ दिन पहले कथित मानसिक दबाव और प्रताड़ना से परेशान तीन लड़कियां कैम्प छोड़कर अपने घर पहुंच गई थीं. सोनीपत से आई अभिभावक प्रीति ने बताया कि उनके बेटे वंश ने फोन पर कहा कि "पिछले 10 दिनों से उसकी तबीयत खराब है, लेकिन न ठीक से दवाई मिल रही है, न भोजन और न ही देखभाल". आपको बता दें कि भले ही अभिभावकों और बच्चों ने आरोप लगाए हो, लेकिन फिलहाल पूरे मामले में कैंप प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है.

Parents in Kurukshetra have accused the management of the Super 100 camp of mentally and physically harassing the children
हरियाणा सुपर 100 (ETV Bharat)
Parents in Kurukshetra have accused the management of the Super 100 camp of mentally and physically harassing the children
मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

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