कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 100 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा! CSC संचालक ने पत्नी के नाम कराई फर्जी जमीन रजिस्ट्री, दूसरी FIR दर्ज
Kurukshetra Paddy Scam: पिहोवा में 100 करोड़ के धान घोटाले में फर्जी पंजीकरण, बायोमेट्रिक गड़बड़ी और बिक्री के आरोपों पर दूसरी FIR दर्ज की गई.
Published : November 11, 2026 at 4:05 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र में धान खरीद से जुड़े घोटाले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है. इस बार सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालक विजय कुमार को आरोपी बनाया गया है. उस पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर किसानों की जमीन का फर्जी पंजीकरण करवाने और मंडी में धान बेचने का आरोप है. इससे पहले पिहोवा थाना सदर पुलिस एक आढ़ती के बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज कर चुकी है.
भाकियू ने बताया 100 करोड़ का घोटाला: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) पिहोवा के किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने इस पूरे मामले को पिहोवा और इस्माइलाबाद में करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला बताया है. उन्होंने कहा कि, "इस फर्जीवाड़े में कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका है. भाकियू प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच और अन्य किसान नेताओं ने घोटाले से जुड़े सबूत प्रशासन को सौंपे हैं. मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."
225 एकड़ जमीन के पंजीकरण में गड़बड़ी: गुरुद्वारा सचखंड ईशर की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी. शिकायत मंडी सचिव को दी गई थी. जांच में सामने आया कि आरोपी विजय कुमार ने अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से गुरुद्वारा सचखंड ईशर की करीब 225 एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया था. आरोप है कि इसमें से कुछ जमीन का पंजीकरण उसने कथित तौर पर अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवा लिया. इसके अलावा डेरा बाबा मान सिंह और अन्य किसानों की जमीनों का भी पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण करने का आरोप है.
बायोमेट्रिक मशीन घर ले जाने का आरोप: किसान यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीद सीजन के दौरान विजय कुमार की ड्यूटी मार्केट कमेटी की बायोमेट्रिक मशीन पर थी. इस दौरान वह मशीन को अपने घर ले जाता था. आरोप है कि इसका इस्तेमाल किसानों की मंडी में मौजूदगी के बिना ही घर बैठे उनका बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए किया जाता था. इससे फर्जी तरीके से धान बिक्री का रास्ता तैयार किया गया.
पत्नी के नाम कटवाए फर्जी गेट पास: भाकियू नेताओं के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम पर भी कथित तौर पर फर्जी गेट पास बनवाए. इसके बाद पिहोवा अनाज मंडी में मुनीमों विजय और गुरमीत के माध्यम से अलग-अलग फर्मों पर धान बेचा गया. आरोप है कि इस बिक्री से मिलने वाली रकम मुनीमों ने अपने बैंक खातों और नकद के रूप में प्राप्त की. इस पूरे लेनदेन में 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हिस्सा काटने की बात भी सामने आई है.
खेत में फसल खड़ी: इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू किसानों की फसल से जुड़ा है. किसान यूनियन का दावा है कि कई किसानों की धान की फसल अभी खेतों में खड़ी थी, जबकि उनके नाम पर दर्ज रकबे का धान 10 अक्टूबर को ही मंडी में बिक चुका दिखाया गया. इससे फर्जी पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की आशंका और गहरा गई है.
बैंक खातों और फर्मों की जांच में जुटा प्रशासन: फिलहाल मार्केट कमेटी पिहोवा के सचिव चंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं. बैंक स्टेटमेंट, फसल पंजीकरण, मंडी के गेट पास और संबंधित फर्मों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. इस मामले में कई अन्य आढ़तियों और राइस मिलरों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की आशंका है. पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में खुलेंगी 2,651 फेयर प्राइस शॉप्स, इच्छुक आवेदक 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन