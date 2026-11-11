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कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 100 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा! CSC संचालक ने पत्नी के नाम कराई फर्जी जमीन रजिस्ट्री, दूसरी FIR दर्ज

कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 100 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र में धान खरीद से जुड़े घोटाले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है. इस बार सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालक विजय कुमार को आरोपी बनाया गया है. उस पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर किसानों की जमीन का फर्जी पंजीकरण करवाने और मंडी में धान बेचने का आरोप है. इससे पहले पिहोवा थाना सदर पुलिस एक आढ़ती के बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज कर चुकी है.

भाकियू ने बताया 100 करोड़ का घोटाला: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) पिहोवा के किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने इस पूरे मामले को पिहोवा और इस्माइलाबाद में करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला बताया है. उन्होंने कहा कि, "इस फर्जीवाड़े में कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका है. भाकियू प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच और अन्य किसान नेताओं ने घोटाले से जुड़े सबूत प्रशासन को सौंपे हैं. मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."

पिहोवा में 100 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा (ETV Bharat) 225 एकड़ जमीन के पंजीकरण में गड़बड़ी: गुरुद्वारा सचखंड ईशर की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी. शिकायत मंडी सचिव को दी गई थी. जांच में सामने आया कि आरोपी विजय कुमार ने अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से गुरुद्वारा सचखंड ईशर की करीब 225 एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया था. आरोप है कि इसमें से कुछ जमीन का पंजीकरण उसने कथित तौर पर अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवा लिया. इसके अलावा डेरा बाबा मान सिंह और अन्य किसानों की जमीनों का भी पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण करने का आरोप है. बायोमेट्रिक मशीन घर ले जाने का आरोप: किसान यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीद सीजन के दौरान विजय कुमार की ड्यूटी मार्केट कमेटी की बायोमेट्रिक मशीन पर थी. इस दौरान वह मशीन को अपने घर ले जाता था. आरोप है कि इसका इस्तेमाल किसानों की मंडी में मौजूदगी के बिना ही घर बैठे उनका बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए किया जाता था. इससे फर्जी तरीके से धान बिक्री का रास्ता तैयार किया गया.