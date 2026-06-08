ETV Bharat / state

रेणु भाटिया के बयान पर भड़के नर्सिंग स्टाफ, कुरुक्षेत्र में पेन डाउन हड़ताल, प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

महिला आयोग अध्यक्ष के आरोपों से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया. साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की.

Kurukshetra Nursing Staff Protest
रेणु भाटिया के बयान पर भड़का नर्सिंग स्टाफ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 12:38 PM IST

|

Updated : June 8, 2026 at 12:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में सोमवार को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने दो घंटे का पेन डाउन प्रदर्शन किया. सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चले इस विरोध प्रदर्शन में जिलेभर के नर्सिंग अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. हालांकि कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया कि इमरजेंसी सेवाएं और गंभीर मरीजों का उपचार प्रभावित न हो.

नर्सिंग स्टाफ ने जताया रोष: प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने महिला आयोग अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की. कर्मचारियों ने अस्पताल के सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.

छवि खराब करने का आरोप: पेन डाउन प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग स्टाफ की प्रतिनिधि अनीता कश्यप ने कहा कि, "महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा नर्सिंग कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों से पूरे नर्सिंग समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचा है. बिना तथ्यों और जांच के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है. नर्सिंग कर्मचारी हमेशा मरीजों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना दुर्भाग्यपूर्ण है."

Kurukshetra Nursing Staff Protest
कुरुक्षेत्र में पेन डाउन हड़ताल (ETV Bharat)

सम्मान और न्याय की मांग: वहीं, प्रदर्शनकारी नर्सिंग सिस्टर ऑफिसर गुरमीत कौर ने कहा कि, "हमारा इस मामले से कोई संबंध नहीं था और संबंधित वार्ड में हमारी ड्यूटी भी नहीं थी. इसके बावजूद हमें सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा किया गया, जिससे हम बेहद आहत हैं. कर्मचारी केवल निष्पक्ष जांच और सम्मानजनक व्यवहार की मांग कर रहे हैं."

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे हरियाणा स्तर तक विस्तारित किया जाएगा. कर्मचारियों का कहना है कि राज्यभर के नर्सिंग कर्मचारी इस मुद्दे पर एकजुट हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी (ETV Bharat)

सीएमओ ने दी जानकारी: वहीं, कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल के सीएमओ डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि, "महिला आयोग की अध्यक्ष अस्पताल के औचक निरीक्षण पर आई थीं. उस दौरान नर्सिंग स्टाफ के साथ हुई कुछ बातचीत को लेकर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. आज उन्होंने दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है. बैठक के बाद कर्मचारी वापस अपने कार्य पर लौट रहे हैं."

ये है पूरा मामला: दरअसल, हाल ही में एलएनजेपी अस्पताल में 15 वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया अस्पताल पहुंची थीं. निरीक्षण के दौरान उन्होंने मामले में कथित लापरवाही को लेकर नर्सिंग स्टाफ पर सवाल उठाए थे और कार्रवाई की बात कही थी. इस पर नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि बिना जांच के उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि उनका मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था.

सेवाएं जारी रखने का दिया भरोसा: प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है, न कि मरीजों को परेशानी में डालना. इसी कारण पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को सुचारु रूप से जारी रखा गया.

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंची रेणु भाटिया ने रेप पर उठाए सवाल, पीएमओ-नर्सों को लगाई जमकर फटकार

Last Updated : June 8, 2026 at 12:54 PM IST

TAGGED:

RENU BHATIA LNJP HOSPITAL
LNJP HOSPITAL KURUKSHETRA
NURSING STAFF STRIKE HARYANA
KURUKSHETRA HOSPITAL PROTEST
KURUKSHETRA NURSING STAFF PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.