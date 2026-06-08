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रेणु भाटिया के बयान पर भड़के नर्सिंग स्टाफ, कुरुक्षेत्र में पेन डाउन हड़ताल, प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

रेणु भाटिया के बयान पर भड़का नर्सिंग स्टाफ ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में सोमवार को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने दो घंटे का पेन डाउन प्रदर्शन किया. सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चले इस विरोध प्रदर्शन में जिलेभर के नर्सिंग अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. हालांकि कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया कि इमरजेंसी सेवाएं और गंभीर मरीजों का उपचार प्रभावित न हो. नर्सिंग स्टाफ ने जताया रोष: प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने महिला आयोग अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की. कर्मचारियों ने अस्पताल के सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. छवि खराब करने का आरोप: पेन डाउन प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग स्टाफ की प्रतिनिधि अनीता कश्यप ने कहा कि, "महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा नर्सिंग कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों से पूरे नर्सिंग समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचा है. बिना तथ्यों और जांच के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है. नर्सिंग कर्मचारी हमेशा मरीजों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना दुर्भाग्यपूर्ण है." कुरुक्षेत्र में पेन डाउन हड़ताल (ETV Bharat) सम्मान और न्याय की मांग: वहीं, प्रदर्शनकारी नर्सिंग सिस्टर ऑफिसर गुरमीत कौर ने कहा कि, "हमारा इस मामले से कोई संबंध नहीं था और संबंधित वार्ड में हमारी ड्यूटी भी नहीं थी. इसके बावजूद हमें सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा किया गया, जिससे हम बेहद आहत हैं. कर्मचारी केवल निष्पक्ष जांच और सम्मानजनक व्यवहार की मांग कर रहे हैं."