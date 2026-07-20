कुरुक्षेत्र में अवैध संबंध के शक में हत्या! दुकान से बुलाया, शराब पिलाई और गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार
कुरुक्षेत्र राजकुमार हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी मोहित को गिरफ्तार किय है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
Published : July 20, 2026 at 1:29 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना सदर थानेसर पुलिस ने गांव सांवला में गुरुद्वारे के पास खेतों के रास्ते से मिले शव की जांच के बाद आरोपी मोहित निवासी मुनियारपुर को गिरफ्तार किया. मृतक की पहचान गांव सांवला निवासी राजकुमार के रूप में हुई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मृतक के पिता राजेंद्र की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
खेतों में शराब पिलाकर गला घोंटने का आरोप: थाना सदर थानेसर प्रभारी उप निरीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि, "18 जुलाई की रात करीब 9 बजे आरोपी मोहित, राजकुमार को उसके पिता की दुकान से बुलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर खेतों में ले गया. वहां दोनों ने शराब पी. इसके बाद आरोपी ने परने से राजकुमार का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. मामले की जांच जारी है."
आरोपी टैंट हाउस में करता है नौकरी: प्रभारी उप निरीक्षक रणधीर सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहित टैंट हाउस में नौकरी करता है. वह करीब दो वर्ष तक दुबई में काम करता रहा और लगभग चार महीने पहले ही भारत लौटा था. इसके बाद वह कुरुक्षेत्र में टैंट हाउस में काम कर रहा था. पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा सके.
अवैध संबंध के शक को माना जा रहा वजह: प्रभारी उप निरीक्षक रणधीर सिंह ने आगे कहा कि, "प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह मृतक का आरोपी पर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक सामने आया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजकुमार को मोहित पर उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था. इस संबंध में राजकुमार और उसके परिजनों ने पहले भी मोहित को टोका था. फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. मामले की विस्तृत जांच जारी है और अदालत से रिमांड मिलने के बाद कई अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ की जाएगी."
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