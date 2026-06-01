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कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल नाबालिग रेप मामला, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, सेवा से निलंबित, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस

आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार ( ETV Bharat )