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कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल नाबालिग रेप मामला, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, सेवा से निलंबित, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस

कुरुक्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. साथ ही सड़क पर चलाकर उसका जुलूस निकाला.

Kurukshetra Minor Rape Case Doctor Arrested
आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 1, 2026 at 3:08 PM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में 15 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले डॉक्टर को पुलिस ने बीती रात ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के द्वारा पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस उसका मेडिकल करवा कर उसको कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की पेशकश करेगी.

आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार: इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान थाना एसएचओ सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि, "उन्होंने सूचना के आधार पर आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आज आरोपी का रिमांड मांगा जाएगा. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगा जाएगा. कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक ने मामले में साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े छोटे से छोटे पहलू की जांच की जाए. जो भी व्यक्ति इसमें आरोपी का साथी मिलेगा, उसको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा."

कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल नाबालिग रेप मामला (ETV Bharat)

सड़क पर चला कर निकाला जुलूस: वहीं, गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी डॉक्टर को मेडिकल करवाने के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया, तो उसको गाड़ी से बीच रास्ते में ही उतार दिया गया. इसके बाद उसे मुख्य मार्ग पर पैदल ले जाया गया और उसका जुलूस निकाला गया. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया. वहीं पुलिस डॉक्टर के ओपीडी कमरे में जांच करने के लिए पहुंची है, ताकि वहां से और भी तथ्य जुटाए जा सके.

डॉक्टर को उसकी सेवा से निलंबित किया गया: इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को उसकी सेवाओं से निलंबित कर दिया है.विभाग के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रिटायर होने के बाद भी कंसल्टेंट के तौर पर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था.

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में नाबालिग के साथ रेप, डॉक्टर पर आरोप, ब्लीडिंग होने से हुआ खुलासा

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