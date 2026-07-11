कुरुक्षेत्र के मारकंडा का रौद्र रूप: शाहाबाद में बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा, फसलें जलमग्न, ग्रामीण बोले- "वादे पानी में बह गए"
मारकंडा नदी में जलस्तर बढ़ने से शाहाबाद के कई गांवों का संपर्क टूट गया है. साथ ही कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए.
Published : July 11, 2026 at 5:50 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले दो-तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का पानी अब हरियाणा के मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है. करीब 14 हजार क्यूसेक पानी के साथ उफनाई मारकंडा नदी ने कठुआ, मुगल माजरा, टंगौर सहित लगभग पांच गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है. कई स्थानों पर खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
ट्रैक्टर बना ग्रामीणों का सहारा: बाढ़ के पानी ने सबसे अधिक असर आवागमन पर डाला है. कठुआ गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मोटरसाइकिल और अन्य छोटे वाहन पानी में बंद हो रहे हैं. ऐसे में ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव या शहर तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टरों का सहारा लेने को मजबूर हैं. इससे दैनिक जीवन के साथ जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ा है.
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित: जलभराव का असर शिक्षा और खेती दोनों पर साफ दिखाई दे रहा है. स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है. संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए कई अभिभावकों ने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है. वहीं खेतों में बने घर चारों ओर से पानी से घिर गए हैं. सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें पानी में डूबने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है.
"हर साल मिलते हैं केवल आश्वासन": ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जताई. एक ग्रामीण ने कहा कि, "यह समस्या हर साल आती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ. पिछले साल बाढ़ के गंदे पानी से फैले संक्रमण के कारण बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी. मुख्यमंत्री ने आठ करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया था, लेकिन मारकंडा नदी पर मजबूत बांध नहीं बनाया गया. अगर समय पर बांध बन जाता तो आज यह स्थिति नहीं बनती." वहीं, एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि, "मुगल माजरा गांव की गलियों और घरों में पानी घुस चुका है, लेकिन पानी बढ़ने के कई घंटे बाद तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा."
"हाई अलर्ट जारी, राहत कार्य शुरू": वहीं, कुरुक्षेत्र के जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि, "पहाड़ी क्षेत्रों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण मारकंडा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. नदी के तटीय और निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और जहां रिहायशी इलाकों में पानी भरा है, वहां निकासी के लिए संबंधित अधिकारियों और मशीनों को लगाया गया है." साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील भी की है.
स्थायी समाधान की मांग: वहीं, बाढ़ की स्थिति ने एक बार फिर मारकंडा नदी के तटबंध और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल आने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है. फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों का दावा कर रहा है, लेकिन प्रभावित गांवों के लोगों को अब भी हालात सामान्य होने और लंबे समय के समाधान का इंतजार है.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, पहाड़ों की बारिश से टांगरी नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा