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कुरुक्षेत्र के मारकंडा का रौद्र रूप: शाहाबाद में बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूटा, फसलें जलमग्न, ग्रामीण बोले- "वादे पानी में बह गए"

मारकंडा का रौद्र रूप ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले दो-तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का पानी अब हरियाणा के मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है. करीब 14 हजार क्यूसेक पानी के साथ उफनाई मारकंडा नदी ने कठुआ, मुगल माजरा, टंगौर सहित लगभग पांच गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है. कई स्थानों पर खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ट्रैक्टर बना ग्रामीणों का सहारा: बाढ़ के पानी ने सबसे अधिक असर आवागमन पर डाला है. कठुआ गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मोटरसाइकिल और अन्य छोटे वाहन पानी में बंद हो रहे हैं. ऐसे में ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव या शहर तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टरों का सहारा लेने को मजबूर हैं. इससे दैनिक जीवन के साथ जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ा है. ट्रैक्टर बना ग्रामीणों का सहारा (ETV Bharat) बच्चों की पढ़ाई प्रभावित: जलभराव का असर शिक्षा और खेती दोनों पर साफ दिखाई दे रहा है. स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है. संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए कई अभिभावकों ने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है. वहीं खेतों में बने घर चारों ओर से पानी से घिर गए हैं. सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें पानी में डूबने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है.