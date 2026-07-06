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कुरुक्षेत्र के लाडवा थाने में युवक से नहीं हुआ कुकर्म, कैंसर भी नहीं था, SP बोले- मारपीट पर होगा एक्शन

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा थाने में हुए विवाद को लेकर जांच पूरी होने के बाद कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है जिसमें पुलिस कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाने वाले युवक के मामले में जानकारी दी गई. प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने बताया कि पुलिस स्टेशन लाडवा में एक शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे कि वो कैंसर से पीड़ित है और उसके साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई और फिर उसके साथ ही कुकर्म किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और डीएसपी निर्मल सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और कर्मचारियों को निलंबित किया गया. एसआईटी ने 15 दिन में लगभग सारी जांच साइंटिफिक तरीके से पूरी कर ली है.

शराब के नशे में था युवक : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 17/18 जून की रात को एक युवक द्बारा शराब के नशे में पुलिस नाके पर पुलिस कर्मचारियों के साथ बहसबाजी की गई थी जिसके बाद युवक को 172 बीएनएसएस के तहत काबू किया गया. आरोपी ने शराब का सेवन किया था. उसके बाद युवक थाने के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के कवरेज में रहा. लॉकअप के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. केवल 10 मिनट के लिए लॉकअप से उसे बाहर निकाला गया था जिस दौरान उसकी पिटाई की गई क्योंकि युवक शराब के नशे में था. पुलिस कर्मचारियों के साथ बहस से उत्तेजित होकर पुलिस कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की थी. उन्होंने कहा कि मारपीट करने के लिए पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच में ये बात भी सामने आई है कि किसी व्यक्ति ने युवक को उकसाया है. यदि ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

कैंसर का पेशेंट नहीं है युवक : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक द्वारा लगाए गए संगीन आरोप साबित नहीं हुए हैं. उन्होंने बताया कि युवक कैंसर का पेशेंट नहीं है. इस संबंध में पीजीआई से भी वेरीफाई किया गया है और ना ही उसकी कोई कीमोथेरेपी हुई है. उन्होंने बताया कि युवक के साथ कुकर्म की बात भी साबित नहीं हुई है. एसआईटी टीम द्बारा स्वैब, कपड़ों आदि की डीएनए जांच करवाई गई लेकिन कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई है. इसके अलावा आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया गया जिसमें कुकर्म की बात नहीं आई है. युवक को भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था लेकिन उसने टेस्ट करवाने से मना कर दिया. उससे पहले युवक ने बोर्ड से मेडिकल करवाने से भी मना किया था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डॉक्टरों की बताया कि युवक को क्रॉनिक एनल फिशर है, जिसके कारण उसे ब्लीडिंग हुई है.

मारपीट करने पर होगी कार्रवाई : उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में पुलिसकर्मी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उनकी पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि युवक के साथ मारपीट हुई है जिसके चलते पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी लेकिन जो गंभीर आरोप पुलिस कर्मचारियों के ऊपर लगाए गए थे, वे सभी निराधार है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. युवक ने पुलिस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है, जो जांच में सामने आया है.