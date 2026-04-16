ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 18 राउंड फायर

कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक के घर नकाबपोशों ने 18 राउंड फायरिंग की. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.

Kurukshetra Ladwa late night firing
कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: जिले का लाडवा क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों की आवाज से दहल उठा है. दरअसल, कुरुक्षेत्र में बीती रात करीब 12 बजे कॉलेज संचालक के घर पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ 18 राउंड फायरिंग किए. फायरिंग के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम: इधर, घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सीआईए, स्थानीय पुलिस और डीएसपी की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम को बुलाया और तथ्य जुटाए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में में जुटी हुई है.

कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग (ETV Bharat)

फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी कांप गए: स्थानीय लोगों की मानें तो कॉलेज संचालक रजनीश बंसल के घर पर रात के समय उनका नौकर ओमप्रकाश अकेला था. इस बीच रात के 12 बजे बाइक पर दो नकाबपोश बदमाश आए और फायरिंग कर दी. फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी भी कांप गए. इस घटना के बाद पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. फायरिंग में घर के शीशे टूट गए और दीवार पर भी गोलियों के निशान पाए गए हैं. वहीं, जांच के दौरान पड़ोसियों के घर तक भी गोलियों के खोल पड़े हुए मिले हैं.

Kurukshetra Ladwa late night firing
लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, इस पूरे मामले में डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि, "परिवार से संपर्क किया है. पर परिवार का कोई भी घर पर मौजूद नहीं था. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला लग रहा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. वहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले में और आसपास के जिलों में भी पुलिस नाके लगा दिए गए हैं. ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके. वहीं परिवार को सूचना दे दी गई है. परिवार के सदस्य के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ के स्कूल, सेक्रेटेरिएट और 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट

TAGGED:

KURUKSHETRA FIRING CASE
KURUKSHETRA LADWA FIRING
LADWA COLLEGE OPERATOR HOME ATTACK
KURUKSHETRA LATE NIGHT FIRING
KURUKSHETRA LADWA LATE NIGHT FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.