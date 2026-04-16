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कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 18 राउंड फायर

मौके पर पहुंची पुलिस टीम: इधर, घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही सीआईए, स्थानीय पुलिस और डीएसपी की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम को बुलाया और तथ्य जुटाए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में में जुटी हुई है.

कुरुक्षेत्र: जिले का लाडवा क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों की आवाज से दहल उठा है. दरअसल, कुरुक्षेत्र में बीती रात करीब 12 बजे कॉलेज संचालक के घर पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ 18 राउंड फायरिंग किए. फायरिंग के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी कांप गए: स्थानीय लोगों की मानें तो कॉलेज संचालक रजनीश बंसल के घर पर रात के समय उनका नौकर ओमप्रकाश अकेला था. इस बीच रात के 12 बजे बाइक पर दो नकाबपोश बदमाश आए और फायरिंग कर दी. फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी भी कांप गए. इस घटना के बाद पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. फायरिंग में घर के शीशे टूट गए और दीवार पर भी गोलियों के निशान पाए गए हैं. वहीं, जांच के दौरान पड़ोसियों के घर तक भी गोलियों के खोल पड़े हुए मिले हैं.

लाडवा में कॉलेज संचालक के घर पर फायरिंग (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, इस पूरे मामले में डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि, "परिवार से संपर्क किया है. पर परिवार का कोई भी घर पर मौजूद नहीं था. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला लग रहा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. वहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले में और आसपास के जिलों में भी पुलिस नाके लगा दिए गए हैं. ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके. वहीं परिवार को सूचना दे दी गई है. परिवार के सदस्य के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

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