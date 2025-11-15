Bihar Election Results 2025

गीता जयंती महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र में सुरक्षा कड़ी, दूसरे राज्यों से सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मसरोवर पहुंच रहे शिल्पकार

Kurukshetra Gita Festival: कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर पर आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आगाज हो रहा है. जानें प्रशासन की तैयारी कैसी है.

International Gita Mahotsav
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 2:26 PM IST

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज आज से होने जा रहा है. प्रशासन के द्वारा महोत्सव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. मंत्र उच्चारण के साथ शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन शाम के करीब 4:00 हरियाणा के राज्यपाल राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ब्रह्मसरोवर के उत्तरी प्रवेश द्वार से करेंगे. इसके उपरांत राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष केडीबी के सभागार में बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद राज्यपाल सायं 5:30 बजे ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और आरती में शिरकत करेंगे.

दूसरे राज्यों से आते हैं शिल्पकारः मेला शुरू होने से पहले ही पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं. वहीं हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे राज्यों से शिल्पकार पहुंचते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए अपने शिल्प कला का प्रदर्शनकरते हैं. सैकड़ों की संख्या में शिल्पकार कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पहुंच चुके हैं. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा उनको स्टॉल अलॉट की जा रही है. शाम तक सभी को स्टॉल अलॉट कर दी जाएगी, जिसके चलते यहां पर कल से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज आज (Etv Bharat)

महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकतः इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे तो वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश बनाया गया है। इस बार 21 दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जहां पर अलग-अलग दिन अलग-अलग गतिविधि की जाएगी और यहां पर भारत ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए पहुंचते हैं.

International Gita Festival
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (Etv Bharat)

मेले की सुरक्षा को संभालेंगे 1200 पुलिस कर्मचारीः पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने मेले के सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि "21 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गए हैं. 10 डीएसपी सहित करीब 1200 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा को संभालेंगे. यातायात को लेकर प्लान तैयार किया गया है, जिससे कि शहर का यातायात सुचारू रूप से चलता रहे. सभी मार्गों पर करीब 21 राइडर और पीसीआर को तैनात किया गया है. आमजन की सुविधा के लिए शहर के बाहरी क्षेत्र में 17 और ब्रह्म सरोवर के आसपास करीब 16 नाके लगाए गए हैं जो यातायात व्यवस्था को संभालेंगें। जिला पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं."

International Gita Festival
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (Etv Bharat)

सीसीटीवी से मेला क्षेत्र की होगी निगरानीः पुलिस अधीक्षक ने बताया कि "गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर के आसपास एरिया में गरीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो पूरे एरिया पर शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी. इसके साथ-साथ शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा जो 24 घंटे महोत्सव में शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखेंगे." एसपी ने आमजन से अपील की है कि इस दौरान उनको यदि कोई संदिग्ध वाहन, वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें.

