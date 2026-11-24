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कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व की रौनक ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देशभर की पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और लोग स्नान, दान व पूजा-अर्चना कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.