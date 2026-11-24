कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
Holy bath in Brahma Sarovar: कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के अवसर पर पवित्र ब्रह्म सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई.
Published : November 24, 2026 at 11:38 AM IST
कुरुक्षेत्र: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देशभर की पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और लोग स्नान, दान व पूजा-अर्चना कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी: कार्तिक मास की पूर्णिमा और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पंजाब, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर पर पहुंचकर पवित्र स्नान, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य कर रहे हैं.
गुरुपर्व और पूर्णिमा का विशेष संयोग: गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती (गुरुपर्व / प्रकाश पर्व) आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देशभर में मनाई जा रही है. पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि "आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ-साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस विशेष संयोग के चलते पंजाब और हरियाणा के आसपास के इलाकों से भारी संख्या में संगत और श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर जुटे हैं. स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिरों और गुरुद्वारों में मत्था टेककर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं."
ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र को 120 करोड़ के भव्य विश्राम गृह की सौगात, CM नायब सिंह सैनी ने किया शिलान्यास
श्रद्धालुओं ने साझा किए अनुभव: दिल्ली से ब्रह्म सरोवर में स्नान करने पहुंची महिला श्रद्धालु संतोष ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा "हमने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां पवित्र सरोवर में स्नान किया है, विधि-विधान से पूजा की है और दान-पुण्य किया है. यहां आकर मन को बहुत शांति मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है."
शाम को दीयों से जगमगाएगा ब्रह्म सरोवर: ब्रह्म सरोवर तट पर मौजूद पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि "आज कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाल मोचन (गोपाल मोचन) में स्नान करने के बाद अब ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं. श्री गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व के कारण पंजाब से भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए विशेष व्रत रखती हैं. शाम के समय यहां देव दिवाली जैसा नजारा देखने को मिलेगा, जब श्रद्धालु सरोवर के घाटों पर दीपदान कर दीपोत्सव मनाएंगे."
ये भी पढ़ें: यमुनानगर में कपालमोचन मेले का भव्य समापन, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धर्मशालाओं के विकास के लिए दिए 2 करोड़ रुपये, ड्रोन शो ने मोहा मन