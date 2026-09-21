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कुरुक्षेत्र गुरप्रीत हत्याकांडः नेपाल बॉर्डर से 3 आरोपी गिरफ्तार, वारदात के बाद तीनों भाग गए थे विदेश

कुरुक्षेत्रः जिला पुलिस ने गुरप्रीत हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को नेपाल-भूटान बार्डर से गिरफ्तार कर लिया है. कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने नेपाल व भूटान पुलिस की मदद से कुरुक्षेत्र और पश्चिम बंगाल पुलिस की सयुक्त टीम ने गुरप्रीत हत्या मामले के आरोपी कर्ण व जशनदीप वासी पेहवा और व आशीष वासी जींद को नेपाल-भूटान बॉर्डर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने हत्या मामले में शामिल अन्य तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-2 प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह ने बताया कि "पुलिस टीम को सूचना मिली कि पेहवा वासी गुरप्रीत हत्या मामले के आरोपी विदेश भागने की फिराक में है. पुलिस टीम ने आरोपियों को काबू करने के लिए अपना जाल बिछाया. पुलिस ने नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया. आरोपियों का लगातार पीछा करते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-2 और पश्चिम बंगाल पुलिस की सयुक्त टीम ने नेपाल व भूटान पुलिस की मदद से गुरप्रीत हत्याकांड के आरोपी कर्ण, जशनदीप और आशीष को नेपाल-भूटान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया."

आरोपियों को भगाने में सहयोग के लिए 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तारः जिला पुलिस की नेपाल-भूटान बॉर्डर से आरोपियों को लेकर पुलिस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है. वहीं अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने मुख्य आरोपियों को छिपाने, सहयोग करने और भागने में सहयोग करने के तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.



गाड़ी को रास्ता ना देने पर हुई थी कहासुनीः जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 15 सितम्बर पुलिस को दिए अपने व्यान में गुरप्रीत सिंह वासी स्याल कोटी फार्म कुरुक्षेत्र रोड पेहवा ने बताया था कि दिनांक 14 सितम्बर को करीब 8-30 बजे अपनी इनोवा गाड़ी से अपने दोस्त अभिषेक पेहवा के साथ पेहवा बाजार से घर का जरूरी सामान लेने के लिये चले थे. पेहवा चौक पेहवा पर उसके ताऊ का लड़का गुरप्रीत सिंह भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गया. जब वह गाड़ी लेकर पेहवा चौक से बाजार की तरफ चलने लगा तो उसी समय एक गाड़ी अचानक से आगे आई और उनकी गाड़ी के आगे कट मारने लगे. आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था.