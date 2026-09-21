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कुरुक्षेत्र गुरप्रीत हत्याकांडः नेपाल बॉर्डर से 3 आरोपी गिरफ्तार, वारदात के बाद तीनों भाग गए थे विदेश

नेपाल और भूटान पुलिस की मदद से पश्चिम बंगाल और कुरुक्षेत्र पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गुरप्रीत हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

GURPREET MURDER CASE
कुरुक्षेत्र गुरप्रीत हत्याकांड के 3 आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
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कुरुक्षेत्रः जिला पुलिस ने गुरप्रीत हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को नेपाल-भूटान बार्डर से गिरफ्तार कर लिया है. कुरुक्षेत्र अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने नेपाल व भूटान पुलिस की मदद से कुरुक्षेत्र और पश्चिम बंगाल पुलिस की सयुक्त टीम ने गुरप्रीत हत्या मामले के आरोपी कर्ण व जशनदीप वासी पेहवा और व आशीष वासी जींद को नेपाल-भूटान बॉर्डर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस टीम ने हत्या मामले में शामिल अन्य तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-2 प्रभारी निरीक्षक मंदीप सिंह ने बताया कि "पुलिस टीम को सूचना मिली कि पेहवा वासी गुरप्रीत हत्या मामले के आरोपी विदेश भागने की फिराक में है. पुलिस टीम ने आरोपियों को काबू करने के लिए अपना जाल बिछाया. पुलिस ने नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया. आरोपियों का लगातार पीछा करते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-2 और पश्चिम बंगाल पुलिस की सयुक्त टीम ने नेपाल व भूटान पुलिस की मदद से गुरप्रीत हत्याकांड के आरोपी कर्ण, जशनदीप और आशीष को नेपाल-भूटान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया."

आरोपियों को भगाने में सहयोग के लिए 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तारः जिला पुलिस की नेपाल-भूटान बॉर्डर से आरोपियों को लेकर पुलिस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी है. वहीं अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने मुख्य आरोपियों को छिपाने, सहयोग करने और भागने में सहयोग करने के तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.

गाड़ी को रास्ता ना देने पर हुई थी कहासुनीः जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 15 सितम्बर पुलिस को दिए अपने व्यान में गुरप्रीत सिंह वासी स्याल कोटी फार्म कुरुक्षेत्र रोड पेहवा ने बताया था कि दिनांक 14 सितम्बर को करीब 8-30 बजे अपनी इनोवा गाड़ी से अपने दोस्त अभिषेक पेहवा के साथ पेहवा बाजार से घर का जरूरी सामान लेने के लिये चले थे. पेहवा चौक पेहवा पर उसके ताऊ का लड़का गुरप्रीत सिंह भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गया. जब वह गाड़ी लेकर पेहवा चौक से बाजार की तरफ चलने लगा तो उसी समय एक गाड़ी अचानक से आगे आई और उनकी गाड़ी के आगे कट मारने लगे. आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था.

तलवार से किया गया था हमलाः वह उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा, गाड़ी चला रहे कर्ण पंडित ने शीशा खोलकर उसे गाली देना शुरू कर दिया. उसके बाद वह गाड़ी लेकर बाजार की तरफ चल गया. जब वो गाड़ी लेकर क्वालिटी होटल के पास पहुंचे तो कर्ण पंडित ने अपनी गाड़ी मोड़कर साइड में खड़ी कर दी. उसके बाद उसने भी अपनी गाड़ी कर्ण पंडित की गाड़ी के पास लगा दी और कर्ण पंडित से गली देने का कारण पूछने के लिए गाड़ी से नीचे उतरने लगा. उसी समय कर्ण पंडित ने तलवार से जान से मारने की नीयत से उसपर हमला कर किया.

इलाज के दौरान हुई थी मौतः कर्ण पंडित ने तलवार से अभिषेक व गुरप्रीत के सिर पर 2 वार किए और उसके साथी ने भी डंडों से उनपर हमला किया. उसने फोन पर अपने घरवालों को सारी बात बताई उसके बाद वह बेहोश हो गया. उसके परिवार वालों ने उसे और गुरप्रीत को इलाज के एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र दाखिल करवा दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है. जिसकी शिकायत पर थाना शहर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच की गई. दिनांक 19 सितम्बर को घायल गुरप्रीत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की थी मांगः गुरप्रीत की मौत के बाद परिजनों ने 8 घंटे तक गुरप्रीत के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया था और पुलिस ने दो दिन का समय मांगा था. इसके बाद जाम खोल दिया गया था. लेकिन गुरप्रीत के परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही गुरप्रीत का अंतिम संस्कार करने की बात कही थी. अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है.

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