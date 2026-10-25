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किसानों पर 'आफत' की बारिश, कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में भीगा सैकड़ों क्विंटल धान

kurukshetra grain market paddy soaked due to rain ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: अचानक बदले मौसम ने किसानों की नींद उड़ा दी है. तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल बुरी तरह भीग गई. मौसम में आए इस अचानक बदलाव के चलते किसानों और आढ़तियों को अपनी फसल को सुरक्षित ढंकने का मौका तक नहीं मिल पाया, जिससे किसानों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं.​

मंडियों में जलभराव और पानी निकासी के प्रयास: अचानक हुई इस बारिश के कारण अनाज मंडियों में कई जगहों पर पानी भर गया. कुरुक्षेत्र मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह ने कहा कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं. नालियों में जमा धान के छिलके और अन्य कचरे को हटाकर सफाई का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है, ताकि मंडियों में जमा पानी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और अगले कुछ घंटों में जलभराव की समस्या का पूरी तरह समाधान कर लिया जाएगा.​