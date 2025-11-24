अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव: कश्मीरी कहवा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंची महजबीन, शुगर मरीजों के लिए लाई शुगर-फ्री ऑप्शन
कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महजबीन की कश्मीरी कहवा पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है.
Published : November 24, 2025 at 12:22 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के अलग-अलग राज्यों से व्यापारी, शिल्पकार और खान-पान विशेषज्ञ पहुंचे हैं. इस महोत्सव में कश्मीर की वादियों से महजबीन नामक महिला भी अपने विशेष कश्मीरी कहवा के साथ आई हैं. महजबीन का स्टॉल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. उनकी कश्मीरी कहवा की महक से पर्यटक खिंचते चले आ रहे हैं और इसका लुफ्त उठा रहे हैं.
कश्मीरी कहवा का अनोखा स्वाद: कश्मीरी कहवा विशेष रूप से कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और मसालों से तैयार किया जाता है. इस बारे में महजबीन ने बताया कि, "यह केसर, बादाम, काजू, किशमिश, इलायची, दालचीनी और गुलाब के अर्क के साथ उबालकर तैयार किया जाता है. कई घंटे की मेहनत और सटीक तैयारी के बाद ही यह पारंपरिक कश्मीरी चाय तैयार होती है. इसका स्वाद न केवल लाजवाब होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है."
सर्दियों में औषधि के समान: महजबीन ने आगे कहा कि, " कश्मीरी कहवा केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि यह सर्दियों में औषधि के समान कार्य करता है. ठंड, जुकाम या खांसी में इसका सेवन करने से राहत मिलती है. कश्मीर में लोग इसे पारंपरिक चाय की तरह पीते हैं.इसकी खासियत है कि यह शरीर को गर्म रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है."
शुगर-फ्री कश्मीरी कहवा का अनोखा पहल: इस बार महजबीन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शुगर मरीजों के लिए विशेष शुगर-फ्री कश्मीरी कहवा लेकर आई हैं. इस बारे में महजबीन कहती हैं कि, "यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और शुगर मरीज इसे आराम से पी सकते हैं." इस पहल से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक पर्यटक विशेष रूप से आकर्षित हुए हैं.
ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स के साथ 40 से ज्यादा वैरायटी: महजबीन ने कश्मीरी कहवा के साथ 40 से अधिक प्रकार के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स भी महोत्सव में लाए हैं. महजबीन बताती हैं कि ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स मिलना आजकल मुश्किल हो गया है, लेकिन कश्मीर से लाई गई ये सभी वैरायटी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं. पर्यटक इनका स्वाद लेकर और खरीदारी करके काफी उत्साहित दिखे.
देश के कोने-कोने तक कश्मीरी कहवा की सुगंध: दरअसल, महजबीन स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और नियमित रूप से देश के अलग-अलग मेलों और शिल्प प्रदर्शनी में कश्मीरी कहवा लेकर जाती हैं. उनके प्रयासों से कश्मीरी कहवा की सुगंध देश के कोने-कोने तक पहुंच रही है.सरकार द्वारा आयोजित बड़े शिल्प और सरस मेले में भी उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है.
पर्यटक हुए प्रभावित: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए करनाल के बाबूराम ने कहा, “मैंने पहले सिर्फ कश्मीरी कहवा के बारे में सुना था, लेकिन यहां पीकर उसका स्वाद और खुशबू अद्भुत लगी. ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधे कश्मीर में हैं. यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है.”
कश्मीरी परंपरा और आधुनिकता का संगम: महजबीन की यह पहल केवल स्वाद तक सीमित नहीं है. यह कश्मीर की पारंपरिक पेय संस्कृति को आधुनिक स्वास्थ्य विकल्पों जैसे शुगर-फ्री कहवा और ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचा रही है. अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पर्यटक इसे देखकर और चखकर खुश हो रहे हैं.
पर्यटक और स्थानीय लोगों ने की सराहना: इस समय महजबीन के स्टॉल पर लगातार पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. लोग कश्मीरी कहवा की सुगंध और स्वाद का आनंद ले रहे हैं. लोगों का कहना है कि महजबीन ने इस महोत्सव में कश्मीर की परंपरा को जीवंत कर दिया है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं.
बता दें कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महजबीन द्वारा लाई गई कश्मीरी कहवा न केवल स्वाद और सुगंध में अद्वितीय है, बल्कि यह स्वास्थ्य और पारंपरिक संस्कृति का संगम भी प्रस्तुत करती है. शुगर-फ्री विकल्प और ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स के साथ यह पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन गया है.
