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PM मोदी की अपील के बाद कुरुक्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबरी, प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने पर 5 साल तक मिलेगा अनुदान

​कुरुक्षेत्र : पीएम मोदी की अपील के बाद खेती की लागत को कम करने, भूमि की सेहत सुधारने और आम लोगों तक जहर-मुक्त खाद्यान्न पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किसानों को अगले पांच वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की अनुदान राशि दी जाएगी. ​सरकार की इस पहल का उद्देश्य ना केवल किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर लगाम लगाना भी है.

बदलते दौर में बढ़ी जैविक उत्पादों की मांग : ​उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि आज के दौर में उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक हो चुके हैं. यही कारण है कि बाजार में बिना रसायनों के तैयार होने वाले जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में किसानों के पास पारंपरिक खेती से हटकर इस ओर कदम बढ़ाने और अपनी आय को दोगुना करने का यह बेहतरीन मौका है.

खेतों में काम करती महिलाएं (ETV Bharat)

​अनुदान के लिए एपीडा प्रमाणन अनिवार्य : उन्होंने कहा ​इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रशासन ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है. ​योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी उपज का सर्टिफिकेशन पहले से ही 'एपीडा' (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) से करवाना अनिवार्य होगा. ​इस प्रमाणन से किसानों के उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता पर मोहर लगेगी, जिससे उन्हें न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर के बाजारों में भी अपनी फसलों के बेहद शानदार दाम मिल सकेंगे.