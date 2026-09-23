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टिकैत ग्रुप ने भी दिया कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन, कई किसान नेता डिटेन, आज होगी महापंचायत

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में किसान और प्रशासन आमने-सामने हैं. मंगलवार को प्रशासन और किसान नेताओं के बीच दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. प्रशासन ने 25-26 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन चढूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि किसानों की मांग खरीद तुरंत शुरू करने की है.

आज किसान पंचायत में होगा फैसला: मंगलवार रात किसान शाहाबाद-बराड़ा स्टेट हाईवे-4 पर ही धरने पर बैठे रहे. शाम को सड़क पर ही लंगर लगाया गया. रात में गर्मी को देखते हुए सड़क पर कूलर लगाए गए. कुछ किसान दरी बिछाकर वहीं सोए, जबकि कई किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और वाहनों में रात गुजारी. आज गुरनाम चढूनी ने किसान पंचायत बुलाई है. इसमें मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई बातचीत, पुलिस के साथ हुए टकराव और धान खरीद को लेकर सरकार के रुख पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी. चढूनी ने अन्य किसान संगठनों को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है.

टिकैत ग्रुप ने दिया समर्थन: भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने चढूनी ग्रुप को समर्थन दिया है. भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान कहा कि किसानों के ऊपर कल लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जबकि किसान सिर्फ अपनी धान खरीद की मांग कर रहा था. हमारे मुद्दे एक हैं अब हम सब एक हैं. रतन मान ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने ग्रुप के किसानों को शाहाबाद महापंचायत में पहुंचने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के एक ही मुद्दे हैं. हमें किसानों के हक की लड़ाई लड़नी है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शाहबाद पहुंचे.

किसानों की मांग क्या है? किसानों की मुख्य मांग है कि धान की सरकारी खरीद तत्काल शुरू की जाए. चढ़ूनी का कहना है कि मंडियों में धान पहुंचना शुरू हो चुका है, ऐसे में किसानों को सरकारी खरीद के लिए कई दिन इंतजार कराने से उन्हें नुकसान हो सकता है. किसान नेता ने प्रशासन के 25 सितंबर से खरीद शुरू करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हरियाणा सरकार के पास खरीद शुरू करने की शक्ति है तो इसे अभी शुरू किया जाना चाहिए. वहीं, अगर इसके लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है तो किसानों को 25 सितंबर की तारीख क्यों दी जा रही है.