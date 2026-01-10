ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में किसानों का एलान-ए-जंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकियू चढूनी का शक्ति प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी

कुरुक्षेत्र में किसानों का एलान-ए-जंग ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) के किसानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. भाकियू चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए जाट धर्मशाला से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला. इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा. प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान: इस दौरान गुरनाम सिंह चढूनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, " भारतीय किसान यूनियन प्रदेश में फैले महाभ्रष्टाचार के खिलाफ एक संगठित आंदोलन चला रही है. सरकार की नीतियों के चलते धान घोटाला, स्कूलों की लूट, अस्पतालों में भ्रष्टाचार, आयात कर, बिजली बिल और बीज बिल जैसे गंभीर मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इन्हीं विषयों को लेकर प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किए जा रहे हैं." भाकियू चढूनी ने भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी (ETV Bharat) आंदोलन का अगला कार्यक्रम घोषित: चढूनी ने आंदोलन की आगामी रणनीति की जानकारी देते हुए बताया कि, "16 जनवरी को यमुनानगर और 20 जनवरी को कैथल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे. इसके अलावा शहीद भगत सिंह की जयंती पर 23 मार्च को पिपली में एक विशाल किसान रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर के किसान शामिल होकर निर्णायक लड़ाई का ऐलान करेंगे."