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कुरुक्षेत्र में खुदकुशी बनी मिस्ट्री, शादीशुदा गर्लफ्रेंड के साथ युवक के सुसाइड के बाद दूसरी युवती की तलाश में पुलिस

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में झांसा रोड स्थित एक प्राचीन मंदिर में एक 24 वर्षीय युवक और उसकी 30 वर्षीय शादीशुदा प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली लेकिन घटना के समय मौके पर मौजूद एक तीसरी औरत और ब्लैकमेलिंग की शिकायतों ने इस पूरे मामले को एक उलझी हुई आपराधिक मिस्ट्री बना दिया है.

अधूरे रिश्ते और पारिवारिक तनाव : मृतक युवक की पहचान मिर्जापुर निवासी विरेन के रूप में हुई, जो शहर की एक लेबोरेटरी में काम करता था. वहीं मृतक महिला एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट थी. महिला का पति दुबई में कार्यरत है और उसके तीन बच्चे हैं. महिला की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, लेकिन विरेन के साथ उसका प्रेम संबंध इस कदर गहरा चुका था कि वो उस पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दबाव बना रही थी.

कुरुक्षेत्र में खुदकुशी बनी मिस्ट्री (ETV Bharat)

​ब्लैकमेलिंग और तीसरी युवती का रहस्य : विरेन के चाचा राजिंद्र कुमार द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. राजिंदर ने बताया कि 29 अगस्त को मृतक महिला अपने बच्चों के साथ विरेन के घर पहुंची और पैसे न देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी. वही 1 सितंबर को एक अन्य युवती विरेन से मिलने आई, जिसने पैसों की भारी डिमांड करते हुए उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया. ​2 सितंबर को झांसा रोड स्थित प्राचीन मंदिर में विरेन, महिला और वो संदिग्ध युवती तीनों मिले. बहस के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि विरेन और महिला ने खुदकुशी कर ली.

​मरने से पहले बनाया वीडियो : घटनास्थल से सामने आया एक वीडियो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत है. वीडियो में विरेन ने सीधे तौर पर तीसरी युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसी की वजह से उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया है और वे साथ जीना-मरना चाहते थे. दूसरी तरफ, कैमरे के सामने वह युवती खुद को पूरी तरह अनजान बताते हुए रोने लगी और दावा किया कि वह विरेन को जानती तक नहीं है.