कुरुक्षेत्र में DFSC नरेश कुमार का इस्तीफा, लिखा-अब ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, अचानक रिजाइन से उठे सवाल
Kurukshetra DFSC Naresh Kumar Resign : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में DFSC नरेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है.
Published : November 17, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:37 PM IST
Kurukshetra DFSC Naresh Kumar Resign : हरियाणा के प्रशासनिक अमले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुरुक्षेत्र के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार के अचानक इस्तीफे की खबर सामने आई. यूं तो अधिकारी के पद छोड़ने के पीछे 'घरेलू कारणों' का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार कुरुक्षेत्र का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पिछले कुछ महीनों से विवादों के केंद्र में रहा है, इस इस्तीफे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
15 नवंबर से पद छोड़ने का ऐलान : DFSC नरेश कुमार ने विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. अमनीत पी. कुमार को ई-मेल भेजकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है. पत्र के अनुसार, पारिवारिक और घरेलू परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके लिए कुरुक्षेत्र में इस पद पर बने रहना अब संभव नहीं है. उन्होंने 15 नवंबर से प्रभावी रूप से इस्तीफा देने की बात कही है और ये भी साफ कर दिया है कि वे इसके बाद दफ्तर नहीं संभालेंगे. इस इस्तीफे की प्रतियां विभाग के डायरेक्टर और कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीणा को भी भेज दी गई हैं. हालांकि अभी तक शासन की ओर से इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाना बाकी है.
विवादों से पुराना नाता रहा है DFSC का : कुरुक्षेत्र की DFSC कुर्सी का विवादों से पुराना नाता रहा है. नरेश कुमार से पहले इस पद पर राजेश कुमार तैनात थे. बीते साल 15 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक तीखे विवाद के बाद DFSC राजेश कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था. ये घटना राज्यभर की मीडिया में सुर्खियों में रही थी. उसी हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद, प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए 20 जनवरी को नरेश कुमार को यहां DFSC की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. अब उनका इस तरह अचानक मैदान छोड़कर जाना कई चर्चाओं को हवा दे रहा है.
100 करोड़ का धान घोटाला : इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बड़ा एंगल पिहोवा, शाहाबाद और इस्माइलाबाद में सामने आया 100 करोड़ रुपये से अधिक का कथित धान घोटाला है. भाकियू (चढ़ूनी) और पिहोवा के स्थानीय नेताओं ने इन तीनों इलाकों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं. भाकियू पिहोवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच का दावा है कि इन मामलों में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. हालांकि जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन किसान संगठन लगातार विभागीय जवाबदेही और उच्चाधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल उठा रहे हैं.
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