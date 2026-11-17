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कुरुक्षेत्र में DFSC नरेश कुमार का इस्तीफा, लिखा-अब ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, अचानक रिजाइन से उठे सवाल

कुरुक्षेत्र में DFSC नरेश कुमार का इस्तीफा ( ETV Bharat )

Kurukshetra DFSC Naresh Kumar Resign : हरियाणा के प्रशासनिक अमले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुरुक्षेत्र के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार के अचानक इस्तीफे की खबर सामने आई. यूं तो अधिकारी के पद छोड़ने के पीछे 'घरेलू कारणों' का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार कुरुक्षेत्र का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पिछले कुछ महीनों से विवादों के केंद्र में रहा है, इस इस्तीफे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

15 नवंबर से पद छोड़ने का ऐलान : ​DFSC नरेश कुमार ने विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. अमनीत पी. कुमार को ई-मेल भेजकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है. पत्र के अनुसार, पारिवारिक और घरेलू परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके लिए कुरुक्षेत्र में इस पद पर बने रहना अब संभव नहीं है. उन्होंने 15 नवंबर से प्रभावी रूप से इस्तीफा देने की बात कही है और ये भी साफ कर दिया है कि वे इसके बाद दफ्तर नहीं संभालेंगे. ​इस इस्तीफे की प्रतियां विभाग के डायरेक्टर और कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीणा को भी भेज दी गई हैं. हालांकि अभी तक शासन की ओर से इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाना बाकी है.