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कुरुक्षेत्र में विशेष समुदाय के ढाबे में तोड़फोड़, पुलिस कर रही मामले की जांच

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड स्थित विशेष समुदाय के ढाबे में तोड़फोड़ की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
कुरुक्षेत्र में विशेष समुदाय के ढाबे में तोड़फोड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 10:56 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित एक विशेष समुदाय के ढाबे में आज तोड़फोड़ की गई. मौके पर मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाबी ढाबे के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. वहीं पुलिस इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है और मामले में जांच की बात कह रही है.

पंजाबी ढाबे में तोड़फोड़ : कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर पंजाबी ढाबे नाम से चल रहे एक विशेष समुदाय के ढाबे में आज जमकर तोड़फोड़ की गई. कुर्सियां उठाकर फेंक दी गई. प्लेट-गिलास पड़े हुए नज़र आए. मौके पर मौजूद बजरंग दल से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि "कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है और वे पहले भी कई बार विशेष समुदाय के लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि अपने धर्म या अपना नाम लिखकर वे अपना व्यवसाय करें. उनको कोई परेशानी नहीं है. लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ और नाम लिखकर अपना व्यवसाय कर रहै हैं. ये ढाबा भी एक विशेष समुदाय का था जिसको पंजाबी ढाबे के नाम से चलाया जा रहा था. इसको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ढाबे का नाम नहीं बदला गया, ऐसे में बजरंग दल ने यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है."

कुरुक्षेत्र में विशेष समुदाय के ढाबे में तोड़फोड़ (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच : वहीं जब इस मामले पर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया और कहा कि फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं.

Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
पंजाबी ढाबे के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया (Etv Bharat)
Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
मौके पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
पंजाबी ढाबा (Etv Bharat)
Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
ढाबे में तोड़फोड़ के बाद बिखरे प्लेट-ग्लास (Etv Bharat)
Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित ढाबा (Etv Bharat)
Kurukshetra dhaba located on Railway Road vandalized Bajrang Dal
ढाबे में तोड़फोड़ (Etv Bharat)

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