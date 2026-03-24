कुरुक्षेत्र में विशेष समुदाय के ढाबे में तोड़फोड़, पुलिस कर रही मामले की जांच
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड स्थित विशेष समुदाय के ढाबे में तोड़फोड़ की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : March 24, 2026 at 10:56 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित एक विशेष समुदाय के ढाबे में आज तोड़फोड़ की गई. मौके पर मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाबी ढाबे के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. वहीं पुलिस इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है और मामले में जांच की बात कह रही है.
पंजाबी ढाबे में तोड़फोड़ : कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर पंजाबी ढाबे नाम से चल रहे एक विशेष समुदाय के ढाबे में आज जमकर तोड़फोड़ की गई. कुर्सियां उठाकर फेंक दी गई. प्लेट-गिलास पड़े हुए नज़र आए. मौके पर मौजूद बजरंग दल से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि "कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है और वे पहले भी कई बार विशेष समुदाय के लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि अपने धर्म या अपना नाम लिखकर वे अपना व्यवसाय करें. उनको कोई परेशानी नहीं है. लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ और नाम लिखकर अपना व्यवसाय कर रहै हैं. ये ढाबा भी एक विशेष समुदाय का था जिसको पंजाबी ढाबे के नाम से चलाया जा रहा था. इसको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ढाबे का नाम नहीं बदला गया, ऐसे में बजरंग दल ने यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है."
पुलिस कर रही मामले की जांच : वहीं जब इस मामले पर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया और कहा कि फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं.
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