ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सिलेंडर लीक के बाद हुआ ब्लास्ट, झुलसे 7-8 लोग, आग बुझाने वाले युवक की हालत गंभीर

कुरुक्षेत्र में सिलेंडर लीक के बाद हुआ ब्लास्ट ( ETV Bharat )

करुक्षेत्र: जिले के शाहबाद के गांव यारा में बुधवार सुबह एक गैस सिलेंडर लीक होने से हुए जोरदार धमाके ने एक ही परिवार के कई सदस्यों को झुलसा दिया. घटना में परिवार के 7 से 8 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी. धमाका इतना जोर का था कि इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी. घर के अंदर तेजी से फैल रही आग के कारण लोग बुरी तरह झुलस गए. वहीं, एक युवक आग बुझाने की कोशिश में गंभीर रूप से जल गया. आग बुझाने के प्रयास में युवक झुलसा: घरवालों की मानें तो यह हादसा उस समय हुआ जब गीता देवी रसोई में खाना बना रही थीं. गैस सिलेंडर खत्म होने पर दूसरे सिलेंडर में गैस लीक होने लगी. इस बीच कमरे में जल रहे दीपक के संपर्क में आते ही लीक गैस ने आग पकड़ ली. कुछ ही सेकंड में भीषण धमाका हुआ. धमाके के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन एक 28 वर्षीय युवक साहस दिखाते हुए रसोई में घुसकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद आग की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया. कुरुक्षेत्र में सिलेंडर लीक (ETV Bharat) घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया: वहीं, घटना के बाद पड़ोसियों ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाने में मदद की, जिनमें से गंभीर रूप से झुलसे युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. घायलों में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर हालत में था, जिसे चंडीगढ़ भेजा गया.