कुरुक्षेत्र में सिलेंडर लीक के बाद हुआ ब्लास्ट, झुलसे 7-8 लोग, आग बुझाने वाले युवक की हालत गंभीर
कुरुक्षेत्र के गांव यारा में गैस सिलेंडर लीक से धमाका हुआ. हादसे में 7 से 8 लोग घायल हो गए.
Published : March 18, 2026 at 1:30 PM IST
करुक्षेत्र: जिले के शाहबाद के गांव यारा में बुधवार सुबह एक गैस सिलेंडर लीक होने से हुए जोरदार धमाके ने एक ही परिवार के कई सदस्यों को झुलसा दिया. घटना में परिवार के 7 से 8 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी. धमाका इतना जोर का था कि इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी. घर के अंदर तेजी से फैल रही आग के कारण लोग बुरी तरह झुलस गए. वहीं, एक युवक आग बुझाने की कोशिश में गंभीर रूप से जल गया.
आग बुझाने के प्रयास में युवक झुलसा: घरवालों की मानें तो यह हादसा उस समय हुआ जब गीता देवी रसोई में खाना बना रही थीं. गैस सिलेंडर खत्म होने पर दूसरे सिलेंडर में गैस लीक होने लगी. इस बीच कमरे में जल रहे दीपक के संपर्क में आते ही लीक गैस ने आग पकड़ ली. कुछ ही सेकंड में भीषण धमाका हुआ. धमाके के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन एक 28 वर्षीय युवक साहस दिखाते हुए रसोई में घुसकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद आग की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया.
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया: वहीं, घटना के बाद पड़ोसियों ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाने में मदद की, जिनमें से गंभीर रूप से झुलसे युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. घायलों में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर हालत में था, जिसे चंडीगढ़ भेजा गया.
पड़ोसियों ने घटना पर जताई चिंता: घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद के विधायक रामकरण काला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया. घटना के बाद स्थानीय निवासी रोहित और घायल के पिता जयमल ने घटना की जानकारी दी कि वे सुबह सो रहे थे, तभी धमाके की आवाज सुनकर बाहर निकले. पड़ोसी रोहित ने कहा, "हमने बाहर आकर देखा तो घर में आग लगी हुई थी और लोग बुरी तरह झुलसे हुए थे."
मुआवजे की मांग: घायलों के परिवार के सदस्य दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और रोज की तरह काम पर जाने से पहले खाना बना रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पड़ोसियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है. वहीं, घायल युवक के पिता जयमल सिंह ने कहा, "हमारे परिवार को इस हादसे में बड़ा नुकसान हुआ है. प्रशासन से हम मुआवजे की उम्मीद करते हैं ताकि परिवार का पालन-पोषण हो सके."
प्रशासन ने शुरू की जांच: प्रशासन ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और यह स्पष्ट किया है कि सिलेंडर लीक होने से यह धमाका हुआ. यह घटना न केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक चेतावनी है कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरती जाए.
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