ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड पर चढ़े दीपेंद्र हुड्डा, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन

कुरुक्षेत्र : NEET परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सीएम नायब सैनी के आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया है.

मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश : पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया की अगुवाई में आज कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सैकड़ो की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं. इस प्रदर्शन में विशेष तौर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चिब ,कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहाबाद से कांग्रेस के विधायक सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास से पहले बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया, जब वे बैरिकेडिंग को क्रॉस करने निकले तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया.

कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

क्या बोले दीपेंद्र हुड्डा ? : दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब हम सबकी सामूहिक रूप से गिरफ्तारी होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर युवाओं में रोष है. इसी के चलते बड़ी संख्या में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं ताकि हरियाणा के युवाओं की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच सके और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच सके. वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जंतर-मंतर की अनुमति मिल गई है, हमें नहीं मिलती.