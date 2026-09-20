कुरुक्षेत्र में CID इंस्पेक्टर 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 'एंट्री फीस' के नाम पर कर रहा था वसूली
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीआईडी इंस्पेक्टर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है.
Published : September 20, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 4:39 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईडी में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस अधिकारी यमुनानगर से करनाल के बीच चलने वाले माइनिंग वाहनों से बिना रोक-टोक निकलने के एवज में 'एंट्री फीस' के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा था.
70 गाड़ियों का सौदा : करनाल निवासी शिकायतकर्ता के अनुसार, सीआईडी इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने यमुनानगर से करनाल के बीच खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के गुजरने देने के बदले शुरुआत में प्रति वाहन 10,000 रुपये महीने की मांग की थी. शिकायतकर्ता की मिन्नतों के बाद 19 सितंबर को आरोपी 7000 रुपये प्रति वाहन पर सहमत हुआ. करीब 70 गाड़ियों की सूची तैयार कर कुल 5 लाख रुपये प्रतिमाह की रिश्वत फिक्स की गई थी.
उमरी चौक पर बिछाया गया जाल : रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद एसीबी कुरुक्षेत्र के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मामले का सत्यापन किया. शिकायत की पुष्टि होते ही एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के उमरी चौक पर जाल बिछाया. आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए करनाल से कुरुक्षेत्र बुलाया था. जैसे ही शिकायतकर्ता ने कुरुक्षेत्र के उमरी चौक के पास आरोपी को 5 लाख रुपये की राशि सौंपी, पहले से घात लगाकर बैठी एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.
गंभीर धाराओं में FIR दर्ज : गिरफ्तार आरोपी इंस्पेक्टर की तैनाती वर्तमान में हरियाणा सीआईडी में थी और वो यमुनानगर में ड्यूटी पर था. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV & ACB) थाना अंबाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि और भी जानकारी जुटाई जा सके कि उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल है और उसने पहले कितने लोगों से रिश्वत ली हुई है.
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