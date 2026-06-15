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कुरुक्षेत्र में सर्वखाप चिंतन शिविर का समापन, युवाओं की नशामुक्ति, किसान हित और सामाजिक मूल्यों पर बनी रणनीति

नशामुक्ति और नैतिक उत्थान पर जोर: चिंतन शिविर के दौरान युवाओं के नैतिक उत्थान और नशामुक्ति को प्रमुख मुद्दा बनाया गया. सर्वखाप महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय देसवाल ने कहा कि, "चिंतन शिविर में युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके नैतिक विकास के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी है. इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है."

कुरुक्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में आयोजित तीन दिवसीय उत्तर भारत सर्वखाप महापंचायत चिंतन शिविर का रविवार को समापन हो गया. शिविर के अंतिम दिन सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और किसान हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की गई. कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, किसान नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने विचार रखे.

सामाजिक मूल्यों और वैवाहिक परंपराओं पर चर्चा: शिविर में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गांव, गोत्र और गुहांड के भीतर विवाह से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई. वक्ताओं ने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए जन-जागरण अभियान चलाने का आह्वान किया. विभिन्न खाप प्रतिनिधियों ने समाज में पारंपरिक मूल्यों को मजबूत करने पर बल दिया.

किसान हित और पर्यावरण संरक्षण के प्रस्ताव: बैठक में किसान हितों, पर्यावरण संरक्षण और खाद्य पदार्थों की शुद्धता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं पर चर्चा हुई. किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान मेले और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही पारित प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए 21 सदस्यीय समन्वय समिति के गठन की घोषणा की गई.

भारत रत्न की मांग और सामूहिक संकल्प: जाट महासभा के प्रधान कृष्ण श्योकंद ने कहा, "चिंतन शिविर में दीनबंधु सर छोटूराम को भारत रत्न देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है.समाज की चुनौतियों के समाधान और सामाजिक सुधार के लिए सभी खाप पंचायतें एवं सामाजिक संगठन मिलकर कार्य करेंगे."

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