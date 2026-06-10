कुरुक्षेत्र बाईपास को मिली रफ्तार, 29 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण
कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना के लिए 29 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री रोकी गई है. जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू होगा.
Published : June 10, 2026 at 3:12 PM IST
कुरुक्षेत्र: धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और इसके चहुंमुखी विकास को रफ्तार देने के लिए कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना पर काम तेज हो गया है. इस महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार-सह-कलेक्टर विश्राम कुमार मीणा ने बाईपास के दायरे में आने वाले 29 गांवों की भूमि की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.
आखिर क्यों लगाई गई जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक: दरअसल, प्रशासन का यह फैसला भविष्य में आने वाली कानूनी और आर्थिक अड़चनों को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उपायुक्त के अनुसार इस रोक के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बाईपास की घोषणा के बाद जमीनों के सौदों में होने वाली सट्टेबाजी को रोकना.मुआवजे की राशि बढ़ाने के उद्देश्य से जमीनों की कीमतों में की जाने वाली कृत्रिम वृद्धि पर अंकुश लगाना.वास्तविक भूमि स्वामियों को उनके हक का उचित और पारदर्शी मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करना.इस संबंध में थानेसर और पिहोवा तहसील के सभी एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं.
प्रभावित होने वाले गांवों का भौगोलिक वर्गीकरण: बाईपास के रूट को तैयार करने के लिए दो प्रमुख तहसीलों के 29 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां भूमि अधिग्रहण ल की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.
- थानेसर तहसील के अंतर्गत आने वाले 24 गांवों में ईदबडी, ज्योतिसर, बारवा, कैंथला खुर्द, किरमच, सुनेहड़ी, ईशाकपुर, सलारपुर, अमीन, खासपुर, जिरबड़ी, उमरी, शादीपुर लाडवा, किशनगढ़, दौलतपुर, मथाना, बीड़ सौंटी, मिर्जापुर, समसपुर, फत्तुपुर, समानी, बोढी, कडामी और मुनियारपुर गांव शामिल है.
- पिहोवा तहसील के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों में मुर्तजापुर, बोर सैंदा, गढ़ी रोडान, लोहार माजरा और खानपुर रोडान शामिल है. रोड से इंदबडी गांव से शुरू होकर मथाना गांव तक जाएगा. जो 29 गांव की भूमि से होकर गुजरेगा.
कुरुक्षेत्र के विकास पर क्या होगा असर: इस 27.9 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण से कुरुक्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है. इसके दूरगामी लाभ होंगे. बाईपास बनने से भारी वाहनों के शहर के बाहर से गुजरने के कारण कुरुक्षेत्र शहर को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और बढ़ते वायु-ध्वनि प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी. इसके साथ बेहतर कनेक्टिविटी से नए व्यावसायिक रास्ते खुलेंगे, जिससे कुरुक्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.
टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरगामी सोच के तहत कुरुक्षेत्र को एक बड़े वैश्विक पर्यटन, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह बाईपास देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सफर को सुगम बनाएगा. क्योंकि हरियाणा सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि धर्मनगर कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर धार्मिक की नगरी के तौर पर पहचान मिल सके.
बता दें कि कुरुक्षेत्र बाईपास केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक शहर के आधुनिक विकास की जीवनरेखा साबित होने जा रही है. रजिस्ट्री पर रोक लगाने का प्रशासनिक फैसला यह साफ करता है कि सरकार इस परियोजना को बिना किसी देरी और पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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