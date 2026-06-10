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कुरुक्षेत्र बाईपास को मिली रफ्तार, 29 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

कुरुक्षेत्र बाईपास को मिली रफ्तार ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और इसके चहुंमुखी विकास को रफ्तार देने के लिए कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना पर काम तेज हो गया है. इस महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार-सह-कलेक्टर विश्राम कुमार मीणा ने बाईपास के दायरे में आने वाले 29 गांवों की भूमि की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. आखिर क्यों लगाई गई जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक: ​दरअसल, प्रशासन का यह फैसला भविष्य में आने वाली कानूनी और आर्थिक अड़चनों को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उपायुक्त के अनुसार इस रोक के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि बाईपास की घोषणा के बाद जमीनों के सौदों में होने वाली सट्टेबाजी को रोकना.मुआवजे की राशि बढ़ाने के उद्देश्य से जमीनों की कीमतों में की जाने वाली कृत्रिम वृद्धि पर अंकुश लगाना.वास्तविक भूमि स्वामियों को उनके हक का उचित और पारदर्शी मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करना.​इस संबंध में थानेसर और पिहोवा तहसील के सभी एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं. प्रभावित होने वाले गांवों का भौगोलिक वर्गीकरण: ​बाईपास के रूट को तैयार करने के लिए दो प्रमुख तहसीलों के 29 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां भूमि अधिग्रहण ल की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. थानेसर तहसील के अंतर्गत आने वाले 24 गांवों में ​ईदबडी, ज्योतिसर, बारवा, कैंथला खुर्द, किरमच, सुनेहड़ी, ईशाकपुर, सलारपुर, अमीन, खासपुर, जिरबड़ी, उमरी, शादीपुर लाडवा, किशनगढ़, दौलतपुर, मथाना, बीड़ सौंटी, मिर्जापुर, समसपुर, फत्तुपुर, समानी, बोढी, कडामी और मुनियारपुर गांव शामिल है.

पिहोवा तहसील के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों में ​मुर्तजापुर, बोर सैंदा, गढ़ी रोडान, लोहार माजरा और खानपुर रोडान शामिल है. रोड से इंदबडी गांव से शुरू होकर मथाना गांव तक जाएगा. जो 29 गांव की भूमि से होकर गुजरेगा.