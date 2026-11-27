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कुरुक्षेत्र में बाईपास परियोजना से हजारों किसान नाराज़, ज़मीन अधिग्रहण की अधिसूचना ने उड़ाई नींद

कुरुक्षेत्र में बाईपास परियोजना से हजारों किसान नाराज़ ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र : हरियाणा की ​धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने और शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित लगभग 27.9 किलोमीटर लंबे बाईपास की परियोजना के चलते एक बड़ा जन-आंदोलन खड़ा हो रहा है. शहर के दक्षिणी हिस्से से गुजरने वाले इस महत्वाकांक्षी मार्ग के लिए सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना ने 29 गांवों के हजारों किसानों की नींद उड़ा दी है. किसानों ने एकजुट होकर इस परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सरकार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, उचित मुआवजे और गांवों की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं करती, वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ जमीन नहीं देंगे.

क्या है कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना? : प्रशासनिक योजना के अनुसार यह बाईपास ज्योतिसर के नजदीक इंदबड़ी गांव से शुरू होकर शहर के दक्षिणी भाग से होते हुए मथाना गांव तक बनाया जाना है. इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य कुरुक्षेत्र-पिहोवा मार्ग, स्टेट हाईवे-6, एमडीआर-119, किरमच रोड, अमीन रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को आपस में जोड़ना है. इससे यमुनानगर, लाडवा, कैथल और पटियाला की ओर आने-जाने वाले भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश किए बिना बाहर से ही सीधा रास्ता मिल सकेगा. इस परियोजना के दायरे में थानेसर और पेहोवा तहसील के 29 गांवों की लगभग 900 एकड़ भूमि आ रही है.

कुरुक्षेत्र में बाईपास परियोजना से किसान नाराज़ (ETV Bharat) ​बिना विश्वास में लिए निशानदेही का आरोप : किसानों का सबसे बड़ा रोष प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर है. 10 नवंबर 2026 को जारी भूमि अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. किसानों का आरोप है कि पिछले वर्ष 20 फरवरी को परियोजना के संदर्भ में केवल सरपंचों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिन किसानों की पुश्तैनी जमीन इसमें जा रही है, उन्हें कभी विश्वास में नहीं लिया गया. अमीन गांव के किसानों का कहना है कि जब विभागीय अधिकारियों ने खेतों में निशानदेही की, तो न तो संबंधित भूमि मालिकों को कोई व्यक्तिगत नोटिस दिया गया और न ही उन्हें मौके पर बुलाया गया. किसान इसे अपने अधिकारों का सीधा हनन मान रहे हैं. ​मुआवजे की दर और आजीविका का संकट : इस विरोध का दूसरा सबसे बड़ा कारण मुआवजे की प्रस्तावित राशि है. युवा किसान अक्षित के अनुसार सरकार द्वारा प्रति एकड़ 70 से 75 लाख रुपये मुआवजा देने की बात सामने आ रही है, जबकि वर्तमान में इस क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से भी अधिक है. ग्रामीणों का तर्क है कि इतनी कम राशि में तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी जमीन खरीदना संभव नहीं है. गांवों में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके पास केवल एक से दो एकड़ ही जमीन है. यदि यह जमीन उनके हाथ से निकल गई, तो उनके सामने परिवार के भरण-पोषण और बच्चों के भविष्य का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. किसानों का दो टूक कहना है कि यह जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी रोजी-रोटी और जीवन का आधार है. ​गांवों के विभाजन और हादसों का डर : मुआवजे के अलावा बाईपास का एलाइनमेंट (मार्ग निर्धारण) भी विवाद के केंद्र में है. ग्रामीण वीरेंद्र का कहना है कि कुरुक्षेत्र शहर और उनके गांवों के बीच लगभग 6 से 7 किलोमीटर का क्षेत्र खाली पड़ा है. शुरू में यह माना जा रहा था कि बाईपास गांवों से काफी दूर से निकाला जाएगा, लेकिन अब निशानदेही गांवों की आबादी के बिल्कुल करीब मात्र 100 मीटर के दायरे में कर दी गई है. ​विशेष रूप से अमीन गांव के निवासियों ने गंभीर चिंता जताई है कि प्रस्तावित हाईवे गांव और उसकी रिहायशी कॉलोनी के बीच से होकर गुजर रहा है. इस मार्ग के एक तरफ गांव और सरकारी स्कूल हैं, जबकि दूसरी तरफ कॉलोनी और सरकारी अस्पताल स्थित हैं. ऐसे में यह बाईपास गांव को दो हिस्सों में बांट देगा. ग्रामीण सुमित का मानना है कि गांव के इतने नजदीक से तेज रफ्तार हाईवे गुजरने से रोजाना सड़क हादसों का खतरा बना रहेगा. इसके अतिरिक्त, खेतों के दो भागों में बंट जाने से सिंचाई और खेती करना भी बेहद कठिन हो जाएगा.