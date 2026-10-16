कुरुक्षेत्र में कैथल-पुंडरी रूट की नई समय सारणी पर विवाद, रोडवेज कर्मचारियों ने गेट बंद कर किया चक्का जाम
कुरुक्षेत्र में कैथल-पुंडरी रूट की समय सारणी पर रोडवेज और निजी बस संचालकों में विवाद शुरु हो गया है. कर्मचारियों ने चक्का जाम किया है.
Published : October 16, 2026 at 11:07 AM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर कैथल-पुंडरी रूट की समय सारणी को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों और निजी बस संचालकों के बीच विवाद बढ़ गया है. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड का मुख्य गेट बंद कर चक्का जाम कर दिया. कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक अधिकारियों की ओर से विवाद का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. वहीं, आंदोलन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
नई समय सारणी बनी विवाद की वजह: दरअसल, विवाद की मुख्य वजह कैथल आरटीओ की ओर से हाल ही में जारी की गई नई समय सारणी बताई जा रही है. रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि नई व्यवस्था में सरकारी बसों के फेरों की संख्या कम कर दी गई है, जबकि निजी बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि इससे सरकारी परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने के साथ विभाग को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है.
रोडवेज यूनियन ने आरटीओ पर लगाए आरोप: हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता रंजीत सिंह ने नई समय सारणी पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, "सरकारी बसों के फेरे कम करने और निजी बसों के फेरे बढ़ाने के पीछे अधिकारियों और निजी बस संचालकों की मिलीभगत हो सकती है. यदि नई समय सारणी लागू करनी है तो इसे नियमानुसार बदला जाना चाहिए. पुरानी सारणी को मनमाने ढंग से हटाकर नई सारणी लागू करना स्वीकार नहीं किया जाएगा." यूनियन ने मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और समाधान की मांग की.
निजी बस संचालकों का दावा: दूसरी ओर निजी बस मालिकों का कहना है कि वे आरटीओ की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों और नई समय सारणी के अनुसार ही बसों का संचालन कर रहे हैं. निजी बस मालिक परवीन कुमार ने रोडवेज कर्मचारियों पर उनकी बसों को जबरन रोकने और निर्धारित समय पर रवाना नहीं होने देने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि, "जब संचालन के लिए आधिकारिक समय सारणी जारी की गई है, तो उसके अनुसार बसें चलाने से उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए."
बसों के आगे खड़े हुए कर्मचारी: विवाद उस समय और बढ़ गया, जब निजी बसें नई समय सारणी के अनुसार चलने लगीं. रोडवेज कर्मचारियों ने उनके आगे खड़े होकर रास्ता रोक दिया. इसके बाद कर्मचारियों ने विरोध तेज करते हुए नए बस स्टैंड का मुख्य गेट बंद कर दिया और चक्का जाम का ऐलान कर दिया. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने से बस स्टैंड पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और बसों की आवाजाही प्रभावित हुई.
समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी: रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर समय सारणी से जुड़े विवाद का संतोषजनक और निष्पक्ष समाधान नहीं निकालते, तब तक गेट नहीं खोला जाएगा. दूसरी ओर निजी बस संचालक अपनी बसों के आधिकारिक आदेशों के अनुसार संचालन की मांग पर कायम हैं. फिलहाल विवाद के समाधान के लिए अधिकारियों की भूमिका अहम मानी जा रही है. चक्का जाम के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई.
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