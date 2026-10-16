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कुरुक्षेत्र में कैथल-पुंडरी रूट की नई समय सारणी पर विवाद, रोडवेज कर्मचारियों ने गेट बंद कर किया चक्का जाम

कुरुक्षेत्र में कैथल-पुंडरी रूट की नई समय सारणी पर विवाद ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर कैथल-पुंडरी रूट की समय सारणी को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों और निजी बस संचालकों के बीच विवाद बढ़ गया है. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड का मुख्य गेट बंद कर चक्का जाम कर दिया. कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक अधिकारियों की ओर से विवाद का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. वहीं, आंदोलन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

नई समय सारणी बनी विवाद की वजह: दरअसल, विवाद की मुख्य वजह कैथल आरटीओ की ओर से हाल ही में जारी की गई नई समय सारणी बताई जा रही है. रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि नई व्यवस्था में सरकारी बसों के फेरों की संख्या कम कर दी गई है, जबकि निजी बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि इससे सरकारी परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने के साथ विभाग को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है.

रोडवेज कर्मचारियों ने गेट बंद कर किया चक्का जाम (ETV Bharat) रोडवेज यूनियन ने आरटीओ पर लगाए आरोप: हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता रंजीत सिंह ने नई समय सारणी पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, "सरकारी बसों के फेरे कम करने और निजी बसों के फेरे बढ़ाने के पीछे अधिकारियों और निजी बस संचालकों की मिलीभगत हो सकती है. यदि नई समय सारणी लागू करनी है तो इसे नियमानुसार बदला जाना चाहिए. पुरानी सारणी को मनमाने ढंग से हटाकर नई सारणी लागू करना स्वीकार नहीं किया जाएगा." यूनियन ने मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और समाधान की मांग की. कैथल-पुंडरी रूट की नई समय सारणी पर विवाद (ETV Bharat) निजी बस संचालकों का दावा: दूसरी ओर निजी बस मालिकों का कहना है कि वे आरटीओ की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों और नई समय सारणी के अनुसार ही बसों का संचालन कर रहे हैं. निजी बस मालिक परवीन कुमार ने रोडवेज कर्मचारियों पर उनकी बसों को जबरन रोकने और निर्धारित समय पर रवाना नहीं होने देने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि, "जब संचालन के लिए आधिकारिक समय सारणी जारी की गई है, तो उसके अनुसार बसें चलाने से उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए."