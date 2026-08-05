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कुरुक्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप, ससुराल पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

मायके पक्ष का आरोप: मृतका के पिता हरपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. हमने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी. गाड़ी के लिए आठ लाख रुपये भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी गाड़ी की मांग की जाती थी. मेरी बेटी को लगातार ताने दिए जाते थे."

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका काजल का उसके ससुराल में शव मिला. उसकी शादी 29 नवंबर 2025 को सेक्टर-3 निवासी युवक से हुई थी, जो सरकारी नौकरी करता है. घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है.

"अवैध संबंध के कारण बेटी को रास्ते से हटाया": हरपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उनके दामाद का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध थे. उन्होंने कहा कि, "उसे मेरी बेटी को रास्ते से हटाना था. कुछ दिन पहले उसने अपने माता-पिता को बहन के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और साजिश के तहत मेरी बेटी की हत्या कर दी. यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है."

ससुराल पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार: वहीं, मामले में मृतका की ननद ने मायके वालों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया. लड़के की बहन ने कहा कि, "शादी के समय हमारी ओर से किसी भी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई थी. हमारे परिवार और भाई को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है. घटना के समय माता-पिता ऑस्ट्रेलिया में थे और मेरा भाई भी ड्यूटी पर था, इसलिए घर पर कोई मौजूद नहीं था."

जांच में जुटी पुलिस: मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अशोक ने बताया कि, "मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है."

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