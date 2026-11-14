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कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर छठ महापर्व की धूम, 15 नवंबर को गूंजेंगे छठी मैया के गीत, हजारों श्रद्धालु देंगे सूर्य को अर्घ्य

कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर छठ महापर्व की धूम ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: लोक आस्था के महान पर्व छठ महापर्व को लेकर कुरुक्षेत्र का पावन ब्रह्मसरोवर पूरी तरह सजकर तैयार है. पूर्वांचल समाज महासभा हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए धर्मशालाओं की बुकिंग भी की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और भंडारे की भी व्यवस्था की गई है.

कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर (ETV Bharat) भव्य आयोजन की रूपरेखा और मुख्य तिथियां: