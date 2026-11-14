कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर छठ महापर्व की धूम, 15 नवंबर को गूंजेंगे छठी मैया के गीत, हजारों श्रद्धालु देंगे सूर्य को अर्घ्य
Brahma Sarovar Chhath Puja: कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर 15 नवंबर को छठ महापर्व धूमधाम से मनेगा. इस दौरान हजारों श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देंगे.
Published : November 14, 2026 at 2:25 PM IST
कुरुक्षेत्र: लोक आस्था के महान पर्व छठ महापर्व को लेकर कुरुक्षेत्र का पावन ब्रह्मसरोवर पूरी तरह सजकर तैयार है. पूर्वांचल समाज महासभा हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो चुकी है. आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए धर्मशालाओं की बुकिंग भी की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और भंडारे की भी व्यवस्था की गई है.
भव्य आयोजन की रूपरेखा और मुख्य तिथियां:
- नहाय-खाय: पर्व के पहले दिन व्रतियों ने स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर इस चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की.
- खरना : आज के दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखकर शाम को खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगी. इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाएगा.
- अस्त होते सूर्य को अर्घ्य (15 नवंबर):15 नवंबर की शाम को हजारों श्रद्धालु ब्रह्मसरोवर के घाटों पर एकत्रित होकर अस्ताचलगामी (अस्त होते) सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे. इस दौरान भव्य आरती का आयोजन होगा.
- सांस्कृतिक संध्या: 15 नवंबर की पूरी रात उत्तर प्रदेश और बिहार से विशेष रूप से बुलाए गए प्रसिद्ध लोक कलाकार पारंपरिक छठी मैया के गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां देंगे, जिससे पूरा ब्रह्मसरोवर परिसर भक्तिमय हो उठेगा.
- उगते सूर्य को अर्घ्य: 16 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस लोक महापर्व काार विधिवत समापन होगा.
ये रहेंगे मौजूद: इस ऐतिहासिक आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहेंगी. इनमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, नगर परिषद उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी (डीपी) और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सैनी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से शामिल होंगे.
श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं और अपील: मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्वांचल समाज महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष संतोष पासवान ने कहा कि, "दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए स्थानीय धर्मशालाओं में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. इसके साथ ही सभी के लिए प्रसाद और भोजन हेतु विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है. संस्था की ओर से सभी श्रद्धालुओं से यह विनम्र अपील की गई है कि वे आपसी भाईचारे और अनुशासन के साथ इस पावन पर्व को मनाएं. ब्रह्मसरोवर की पवित्रता और धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के नशे की हालत में परिसर में प्रवेश न करने का आग्रह किया गया है, ताकि यह धार्मिक आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भव्य वातावरण में संपन्न हो सके."
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