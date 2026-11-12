कुरुक्षेत्र: मिर्जापुर नहर में चार दिन बाद मिला ढांढ निवासी युवक का शव, अस्थि विसर्जन के दौरान फिसला था पैर
Drown Youth Body Found In Canal: मिर्जापुर नहर में चार दिन बाद ढांढ निवासी युवक का शव मिला.
Published : November 12, 2026 at 3:40 PM IST
कुरुक्षेत्र: दिवाली के ठीक अगले दिन अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के दौरान कुरुक्षेत्र की मिर्जापुर नहर में डूबे 24 वर्षीय युवक का शव चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है. गोताखोर प्रगट सिंह ने नहर से शव को बाहर निकालकर परिजनों को इसकी सूचना दी. मृतक की पहचान कैथल जिले के गांव ढांढ निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है.
कैसे हुआ था हादसा? प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवेंद्र अपने परिवार के साथ दिवाली के अगले दिन कुरुक्षेत्र स्थित मिर्जापुर नहर पर अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया और बह गया. हादसे के तुरंत बाद से ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी.
चार दिनों तक चला सघन सर्च अभियान: युवक के नहर में गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन और परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी. पिछले चार दिनों से पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें और निजी गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए थे. गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया अत्यंत पीड़ा और उम्मीद के बीच, परिजन और रिश्तेदार भी रातभर जनरेटर और लाइटों की व्यवस्था कर नहर के किनारे डटे रहे. उनके आंसू और इंतजार हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा था. लेकिन आज उनका शव मिल गया है.
चौथे दिन पानी पर तैरता दिखा शव: मृतक के मामा सोहनलाल ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से लगातार नहर के किनारे ही बैठे हुए थे. आखिरकार चौथे दिन आज सुबह युवक का शव पानी के ऊपर दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी शिनाख्त की गई. शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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पुलिस ने शव को कब्जे में लिया: आदर्श थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पैर फिसलने से नहर में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.