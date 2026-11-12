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कुरुक्षेत्र: मिर्जापुर नहर में चार दिन बाद मिला ढांढ निवासी युवक का शव, अस्थि विसर्जन के दौरान फिसला था पैर

अस्थि विसर्जन के दौरान फिसला था पैर, 4 दिन बाद मिला शव ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: दिवाली के ठीक अगले दिन अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के दौरान कुरुक्षेत्र की मिर्जापुर नहर में डूबे 24 वर्षीय युवक का शव चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है. गोताखोर प्रगट सिंह ने नहर से शव को बाहर निकालकर परिजनों को इसकी सूचना दी. मृतक की पहचान कैथल जिले के गांव ढांढ निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है.

कैसे हुआ था हादसा? ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवेंद्र अपने परिवार के साथ दिवाली के अगले दिन कुरुक्षेत्र स्थित मिर्जापुर नहर पर अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया और बह गया. हादसे के तुरंत बाद से ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी.