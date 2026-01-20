ETV Bharat / state

पत्नी के आशिक ने सिर काटकर दिव्यांग पति की हत्या की, कुरुक्षेत्र के ब्लाइंड मर्डर केस का 22 दिन बाद खुलासा

कुरुक्षेत्र पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया ( Etv Bharat )