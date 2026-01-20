ETV Bharat / state

पत्नी के आशिक ने सिर काटकर दिव्यांग पति की हत्या की, कुरुक्षेत्र के ब्लाइंड मर्डर केस का 22 दिन बाद खुलासा

पानीपत निवासी की कुरुक्षेत्र में मिली सिर कटी लाश मामले में पुलिस ने 22 दिन सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Kurukshetra Blind Murder Case Solved
कुरुक्षेत्र पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: केशव थीम पार्क में 30 दिसंबर 2025 को सुबह एक दिव्यांग की सिर कटी लाश मिली थी. उसके लगभग 15 दिन बाद यानी की 13 जनवरी को उस व्यक्ति का सिर कुरुक्षेत्र के पवित्र सन्निहित सरोवर से बरामद हुआ था. कुरुक्षेत्र पुलिस की अलग-अलग टीमें इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही थी. कुरुक्षेत्र पुलिस ने CIA2 की टीम के साथ मिलकर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक और हत्या के दोनों आरोपी पानीपत जिले के रहने वाले हैं. मामला मृतक की पत्नी से एक आरोपी के प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है.

मृतक और आरोपी दोनों पानीपत के निवासीः कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतिश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "मृतक व्यक्ति की पानीपत जिले के खोजकीपुर गांव निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है. आरोपियों ने रंजिश के तहत सुनील का मर्डर किया था. आरोपियों की पहचान पानीपत जिले के खोजकीपुर गांव निवासी मोहित और पानीपत निवासी मनजीत के रूप में हुई है."

22 दिन बाद पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी (Etv Bharat)

अवैध संबंध बना हत्या का कारणः एसपी ने बताया कि "आरोपी मोहित का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने की भी बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है. मृतक शराब पीने के लिए आरोपी मोहित से कई बार पैसे भी लेता था और उसकी बाइक भी चलाया करता था. इसमें पत्नी की भूमिका की भी जांच की जा रही है जैसे ही आगे पुलिस को कुछ तथ्य मिलते हैं. उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी." एसपी ने बताया कि "मृतक सुनील कुमार शराब के नशे में पत्नी सहित अपने पूरे परिवार को प्रताड़ित करता था. सुनील से परिवार के लोग भी परेशान थे."

blind murder case solved
कुरुक्षेत्र में सिर कटी लाश मामले में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

कैसे दिया हत्या को अंजामः एसपी ने बताया कि आरोपी मनजीत और मोहित, सुनील कुमार को अपने साथ ट्रेन से कुरुक्षेत्र लेकर पहुंचे थे. सभी पहले होटल में रुके थे. उसके बाद आरोपी टहलने के बहाने थीम पार्क में पहुंचे थे. लगभग एक घंटा वहीं पर टहलते रहे. उसके बाद आरोपियों ने मिलकर चाकू से सुनील का मर्डर कर दिया था. एसपी ने बताया कि मामले में 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दो अन्य की तलाश जारी है."

blind murder case solved
पानीपत निवासी सुनील की कुरुक्षेत्र में हत्या के आरोपी (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-

कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर से अज्ञात व्यक्ति का सिर बरामद, इलाके में हड़कंप

कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मिली सिर कटी लाश, धड़ के पास खून से लथपथ चाकू और नशे का इंजेक्शन बरामद, सिर की तलाश जारी

TAGGED:

MURDER IN KURUKSHETRA
कुरूक्षेत्र में सिर कटी लाश
कुरूक्षेत्र में हत्या
KURUKSHETRA NEWS
BLIND MURDER CASE SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.